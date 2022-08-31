Нововведення в геймплеї God of War Ragnarök: зброя отримає стихійні атаки, а щити – свої особливості, переваги та недоліки

У міру наближення дати виходу гри God of War Ragnarok у мережі з’являється все більше відомостей про цей проєкт. Ресурс Game Informer опублікував матеріал, що містить скриншоти гри та деякі подробиці про бойову систему.

Розробники додали набір стихійних атак, пов’язаних із різною зброєю, якою може володіти Кратос. У God of War Ragnarok натискання кнопки «Трикутник», коли зброя вже знаходиться в руках, наповнить Сокиру Левіафана магією льоду для атаки «Крижане пробудження», а Клинки Хаосу будуть наповнені магією вогню для атаки «Хлист». Кожна атака буде завдавати додаткових збитків внаслідок заморожування або підпалювання ворогів.

У God of War Ragnarok також представлені різні типи щитів, кожен із яких має свій характерний набір прийомів. Наприклад, гравці, які парують в останній момент за допомогою щита Dauntless, можуть активувати потужну контратаку, щоб оглушити навколишніх ворогів і відштовхнути їх від Кратоса. З іншого боку, щит Stonewall не дозволяє відбивати атаки, але дає можливість поглинати удари. Повністю заряджений щит Stonewall завдає ударів по землі, збиваючи найближчих супротивників із ніг. Але при поглинанні атак цей щит стає нестабільним. У грі буде більше щитів, і гравцям рекомендується ретельно зважити всі переваги та недоліки кожного з них.

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Вихід гри God of War Ragnarok для консолей PlayStation 4 та 5 запланований на 9 листопада.

Джерело: wccftech