Офіційно: God of War Ragnarok вийде 9 листопада 2022 року на PS4 та PS5 [новий трейлер та скріншоти]

Компанія Sony оголосила дату виходу довгоочікуваної гри God of War Ragnarok про пригоди Кратоса та його сина Атрея. Гра від геймстудії Santa Monica Studio вийде 9 листопада 2022 року на консолях PlayStation 4 та PlayStation 5.

Спочатку гра мала вийти у 2021 році, проте потім її реліз перенесли на 2022 рік без вказівки конкретної дати.

Відзначимо, що гра God of War Ragnarok є прямим продовженням хіта 2018 року God of War. Спочатку ця гра з’явилася лише на платформі PlayStation, проте у січні 2022 року вона вийшла на ПК.

Джерело: Sony