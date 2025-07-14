Новий драйвер NVIDIA увімкнув Smooth Motion на RTX 40 — «магічне» подвоєння FPS без DLSS

Тиждень ШІ на ITC.ua за підтримки На ITC.ua Тиждень ШІ. Ми досліджуємо, як саме ШІ покращує життя мільйонів людей прямо зараз і що чекає нас у майбутньому. Партнер проєкту – компанія Favbet Tech, яка активно інтегрує ШІ у свої продукти.

NVIDIA анонсувала технологію Smooth Motion під час релізу відеокарт RTX 50. Здається, зараз вона почала поширюватися на RTX 40.

Подібно до Fluid Motion від AMD, Smooth Motion, за твердженням компанії, подвоює частоту кадрів, розміщуючи один кадр, згенерований штучним інтелектом, між двома реальними, щоб зробити рух плавним. Це зміна на рівні драйвера, тому вона працює в будь-якій грі та не потребує будь-якого впровадження з боку розробника — на відміну від DLSS або FSR. Досі Smooth Motion була обмежена відеокартами останньої серії, де вона, ймовірно, не так актуальна, як на менш потужних попередниках.

Зміну помітив користувач Macer з форуму Guru3D — завдяки новому налаштуванню, виявленому програмою NVIDIA Profile Inspector у драйвері 590.26 Preview. Драйвер поки не випущений офіційно та, вочевидь, призначений для тестування. Користувач встановив його на свій комп’ютер з RTX 4090 і через NVIDIA Profile Inspector зміг увімкнути Smooth Motion (у налаштуваннях самого драйверу цієї опції поки немає).

Кількість кадрів одразу подвоїлася у World of Warcraft з 82 до 164 FPS, без будь-якої помітної затримки, як йдеться в даних продуктивності у верхньому куті на скриншотах. Гра не підтримує DLSS за замовчанням.

Creators - Агенція з міжнародного PR для технологічних та B2B компаній PR для компаній та їх лідерів Організація інтерв’ю в медіа, подкастах, виступи на конференціях Європа, Азія, Америка Дізнатись деталі

«Магічний» драйвер 590.26 можна завантажити зі сторінки NVIDIA, але знадобиться Після встановлення вам знадобиться NVIDIA Profile Inspector з GitHub, який досить легко встановити та використовувати. Сайт Tom’s Hardware не радить надто сподіватися на легке прискорення, оскільки технологія ще у розробці, а також має працювати не так добре, як підтримувана версія DLSS. Але Smooth Motion дає шанс іграм без її підтримки.