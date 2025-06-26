Масштабування NVIDIA DLSS Transformer Model вийшло зі стадії бети

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NVIDIA анонсувала DLSS Transformer Model на виставці CES 2025. Модель масштабування кадра покращує реконструкцію променів у DLSS 4, DLAA та якість у надвисокій роздільній здатності.

Попередні версії DLSS спиралися на технологію нейронних мереж CNN (Convolutional Neural Networks), які генерували пікселі, за інформацією про локальні області наявного та попередніх кадрів. Однак NVIDIA досягла межі їхніх можливостей, випуску нових профілів масштабування вже було недостатньо.

Нові технології DLSS використовують вдвічі більше змінних, ніж попередні моделі масштабування та не фіксується на локальному контенті окремих ділянок кадра. Натомість модель обробляє весь кадр та оцінює важливість кожного пікселя, навіть у кількох кадрах поряд. компанія стверджує, що модель глибше розуміє сцену та забезпечує стабільніше зображення, мінімізуючи мерехтіння, артефакти та ореоли.

Transformer Model демонструє кращу деталізацію під час руху та плавніші краї. Вона також покращує якість зображення з реконструкцією променів, особливо в сценах зі складним освітленням. Окрім покращення зображення, модель покращує ефективність. Ц дозволяє збільшити продуктивність трасування променів на 30-50%, з одночасним зменшенням затримки з 3,25 мс до 1 мс(на RTX 5090).

Фінальна версія DLSS Transformer Model вийшла після пів року роботи, зосередженої на пошуку помилок та покращенні стабільності. DLSS Super Resolution and Ray Reconstruction SDK 310.3.0 доступний для розробників на Github. NVIDIA офіційно перейде на модель та поступово відмовитися від CNN у наступні місяці.

Джерела: VideoCardz, Tom’s Hardware

Розділ Технології виходить за підтримки

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