Новий український розвідувальний БПЛА MiniShark злітає з руки та поміщається у двох рюкзаках

На виставці Brave1 компанія Ukrspecsystems показала прототип нового безпілотника MiniShark. Його завдання – розвідка та виявлення наземних цілей у радіусі 35 км. Особливість БПЛА – запуск із руки, що робить придатним для зльоту практично будь-яке відкрите місце. Транспортувати систему можна у двох рюкзаках. Автономна посадка відбувається на фюзеляж.

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Дрон завдовжки 1,25 м з розмахом крил 2,6 м і максимальною злітною масою 5 кг може провести у польоті до 2 год. Він може рухатися зі швидкістю до 120 км/год на висоті до 1 км. Опціонально дрон комплектується оптико-електронною системою з зумом x10.

Апарат MiniShark був розроблений з огляду на потребу військових у подібних безпілотниках. У грудні Ukrspecsystems представила більший БПЛА Shark, який найближчим часом надійде на озброєння ЗСУ. Його молодший брат поки що проходить заводські випробування.

Джерело: Мілітарний