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Українські інженери розробили нові безпілотники Spire, які знищуватимуть російські дрони та бронетехніку. Бонус: відео роботи FPV-дронів по окупантам

Українські інженери розробили нові безпілотники Spire, які знищуватимуть російські дрони та бронетехніку. Бонус: відео роботи FPV-дронів по окупантам

Підприємець Андрій Мацола, засновник «Першої приватної броварні» показав бойові дрони українського виробництва. Вони здатні знищувати ворожі безпілотники та бронетехніку.

Мацола продемонстрував найбільший із FPV-дронів, «Spire». Його призначення — збивати іранські дрони Shahed. Квадрокоптер уже пройшов випробування і незабаром має потрапити до рук операторів. У великій кількості дрони здатні значно посилити ППО, запобігаючи витрачанню дорожчих боєприпасів на низькошвидкісні недорогі об’єкти.

Деталі проєкту та технічні дані тримаються в секреті. За деякими даними, дрон може нести навантаження до 2 кг на відстань до 20 км.

FPV-дрон може фактично використовуватися як високоточний артилерійський снаряд з можливістю дистанційного керування. Відео практичної роботи інших подібних дронів раніше продемонстрував Сергій Стерненко під час нещодавнього збору на закупівлю таких дронів іншого виробника. Українська розробка виглядає більшою напевно, вона здатна доставляти до цілі потужніший заряд.

Водночас у мережі поширюється інформація щодо зміни тактики російських окупантів у боротьбі з українськими дронами. Замість потужних РЕБ використовуються малі станції, що детренують дрони на невеликій відстані й автоматично включають РЕБ.

Українські інженери розробили нові безпілотники Spire, які знищуватимуть російські дрони та бронетехніку. Бонус: відео роботи FPV-дронів по окупантамУкраїнські інженери розробили нові безпілотники Spire, які знищуватимуть російські дрони та бронетехніку. Бонус: відео роботи FPV-дронів по окупантам

 

«Тобто нова стратегія така: РЕБ мовчить, детектор вичікує близького підльоту, потім РЕБ з близько придушує канал управління і ми втрачаємо дрон. Така собі антидрон-гармата з детекцією в автоматичному режимі.»

Зростає і кваліфікація операторів ворога – «приземлення» російського безпілотника без викриття власних позицій може вимагати особливої ​​тактики.
Українські інженери розробили нові безпілотники Spire, які знищуватимуть російські дрони та бронетехніку. Бонус: відео роботи FPV-дронів по окупантам

«Важлива порада. У РФ радіорозвідки більше, ніж у нас у сотні разів. Тому пораду пишу до ФБ для максимального охоплення ЗСУ. Проти дронів потрібно працювати рушницею або іншими засобами з окопа під кутом. Тобто так, щоб Ваша рушниця була хоча б трохи нижчою від рівня окопа. Тоді наземний РЕР РФ Вас не окреслить».

«Допомагаємо арті винищувати ворога». Оператор дрона з лінії фронту розповів, як працює українська аеророзвідка

Джерела: Андрій Мацола, STERNENKO, Американський піхотинець


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