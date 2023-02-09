Українські інженери розробили нові безпілотники Spire, які знищуватимуть російські дрони та бронетехніку. Бонус: відео роботи FPV-дронів по окупантам

Підприємець Андрій Мацола, засновник «Першої приватної броварні» показав бойові дрони українського виробництва. Вони здатні знищувати ворожі безпілотники та бронетехніку.

Мацола продемонстрував найбільший із FPV-дронів, «Spire». Його призначення — збивати іранські дрони Shahed. Квадрокоптер уже пройшов випробування і незабаром має потрапити до рук операторів. У великій кількості дрони здатні значно посилити ППО, запобігаючи витрачанню дорожчих боєприпасів на низькошвидкісні недорогі об’єкти.

Деталі проєкту та технічні дані тримаються в секреті. За деякими даними, дрон може нести навантаження до 2 кг на відстань до 20 км.

FPV-дрон може фактично використовуватися як високоточний артилерійський снаряд з можливістю дистанційного керування. Відео практичної роботи інших подібних дронів раніше продемонстрував Сергій Стерненко під час нещодавнього збору на закупівлю таких дронів іншого виробника. Українська розробка виглядає більшою — напевно, вона здатна доставляти до цілі потужніший заряд.

Водночас у мережі поширюється інформація щодо зміни тактики російських окупантів у боротьбі з українськими дронами. Замість потужних РЕБ використовуються малі станції, що детренують дрони на невеликій відстані й автоматично включають РЕБ.

«Тобто нова стратегія така: РЕБ мовчить, детектор вичікує близького підльоту, потім РЕБ з близько придушує канал управління і ми втрачаємо дрон. Така собі антидрон-гармата з детекцією в автоматичному режимі.»

Зростає і кваліфікація операторів ворога – «приземлення» російського безпілотника без викриття власних позицій може вимагати особливої ​​тактики.



«Важлива порада. У РФ радіорозвідки більше, ніж у нас у сотні разів. Тому пораду пишу до ФБ для максимального охоплення ЗСУ. Проти дронів потрібно працювати рушницею або іншими засобами з окопа під кутом. Тобто так, щоб Ваша рушниця була хоча б трохи нижчою від рівня окопа. Тоді наземний РЕР РФ Вас не окреслить».

Джерела: Андрій Мацола, STERNENKO, Американський піхотинець