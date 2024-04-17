NVIDIA розробляє SFF Enthusiast GeForce — стандарт компактних ігрових ПК та компонентів для них

NVIDIA працює з партнерами над створенням нової екосистеми невеликих ігрових ПК (SFF, Small Form Factor) з компактною відеокартою у форматі SFF Enthusiast GeForce. В рамках своєї нової ініціативи. NVIDIA хоче допомогти розробникам компактних ПК обрати найкращі компоненти. Попри те, що існує багато можливостей самостійно зібрати компактний ПК не існує конкретного списку рекомендацій або стандартів, немає точного списку вказівок щодо того, яке саме обладнання найкраще поєднується одне з одним для цього.

Сайт Wccftech дізнався, що NVIDIA співпрацює з партнерами, серед яких не лише виробники відеокарт, але й корпусів, блоків живлення та інших компонентів, щоб зібрати компоненти, які ідеально підходять для збірок SFF. Це важливо, оскільки компактні збірки зазвичай більш обмежені у виборі компонентів. Також для них важливо оптимально розподілити простір всередині корпусу, створити належне охолодження та циркуляцію повітря, а також підібрати блок живлення..

NVIDIA розробить інструкції SFF, які будуть передані її партнерам і, зрештою, допоможуть геймерам створювати невеликі, але потужні комп’ютери. Рекомендації включатимуть створення стандарту для виробників відеокарт та корпусів на основі розмірів та прозорів в системі з компактною відеокартою та корпусом.

NVIDIA самостійно не розроблятиме жодних компонентів, включно з відеокартами, проте партнери матимуть спільний набір рекомендацій, який можна назвати стандартом, щоб створювати компактні сумісні компоненти для їхнього поєднання у компактний ПК, які відповідав би стандарту «SFF Enthusiast GeForce».

Також цю позначку отримають наявні компактні відеокарти, очікується, що GeForce RTX 4060 та 4060 Ti стануть першими, які отримають цей лейбл. Відомо, що під стандарт підходять деякі відеокарти, що займають три слоти. Також позначка «SFF Enthusiast GPU» не обмежується системами ITX. Наразі немає точної дати, коли стандарт буде офіційно оприлюднений, але це має статися найближчим часом.