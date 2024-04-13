Відеокарти NVIDIA конфліктують з процесорами Intel Core 13 та 14 з серії К, але винні виробники материнських плат

NVIDIA визнала проблеми, які виникають у процесорів Intel Core 13 та 14 з серії К з її відеокартами. Зазвичай це порушення стабільності або помилки відеопам’яті, які виникають при компіляції шейдерів у грі. Але на сторінці, присвяченій змінам драйвера версії 552.12 NVIDIA радить користувачам, звертатися не до неї, а до Intel, яка вже створила спеціальний сайт для розв’язання цих проблем.

«Якщо у вашій системі використовується розблокований настільний процесор Intel 13-го або 14-го покоління і виникають проблеми зі стабільністю, повідомлення про відсутність відеопам’яті або виліт на робочий стіл під час компіляції шейдерів, зверніться за допомогою з усуненням несправностей на наступні сайти: https://community.intel.com/t5/Processors/Regarding-Reports-of-13th-14th-Gen-Unlocked-Desktop-Users/td-p/1575863?profile.language=en https://www.radgametools.com/oodleintel.htm».

Сайт Intel працює ще з кінця лютого. Попри те, що компанія визнала несправність та співпрацює з партнерами у розслідуванні випадків, вона поки не робила публічної заяви та не надала остаточного рішення.

Проблема в першу чергу виникає в іграх на Unreal Engine 5. Нестабільність процесорів Intel іноді пояснюють високими частотами, якими відрізняється серія K. Це найшвидші процесори серед чипів Intel, і негаразди виникають в основному з найшвидшими моделями Core i9. Наразі у відгуках згадується лише серії Raptor Lake та Raptor Lake Refresh (тобто моделі Core i9 13-го та 14-го поколінь).

У пропозиціях спільноти щодо подолання проблеми згадується зниження тактової частоти або зниження напруги процесора. Однак, схоже, Intel мала б шукати остаточне розв’язання.

Сайт Tom`s Hardware виявив, що винні у ситуації партнери Intel з виробництва материнських плат. Практично всі партнери Intel автоматично встановлюють обмеження потужності процесора до 4096 Вт (або нескінченність) із коробки. Така поведінка була постійною протягом кількох поколінь, але лише зараз вона спричиняє масові проблеми зі швидкою, але гарячою та енергомісткою архітектурою процесорів Intel Raptor Lake.

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Проблема з конфігурацією обмеження потужності 4096 Вт полягає в тому, що ця специфікація не визначена Intel за замовчуванням для жодного з процесорів. Фактичний ліміт Intel для більшості процесорів значно нижчий за 200 Вт і близький до TDP процесора. Intel не тестує свої процесори з використанням «необмеженої» потужності, тому такі значення можна вважати непередбачуваним «розгоном».

Джерела: NVIDIA, VideoCardz, Tom`s Hard