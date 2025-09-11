NVIDIA запустила RTX 5080 на GeForce NOW для 23 хітових ігор — S.T.A.L.K.E.R. 2 поки не в списку

Запуск серверів Blackwell RTX 5080-class на NVIDIA GeForce NOW відбувся 10 вересня. Відеокарти доступні, але не для S.T.A.L.K.E.R. 2 — поки лише окремі ігри та регіони.
Серверне обладнання, оновлене з RTX 4080 Lovelace до RTX 5080 Blackwell та 8-ядерного процесора AMD Zen 5, доступне відсьогодні для передплатників тарифу Ultimate, які мають доступ до RTX-серверів SuperPOD у Сан-Хосе, Лос-Анджелесі, Чикаго, Ньюарку (США), Франкфурті (Німеччина) та Парижі (Франція). Поступово оновлюватимуться й сервери в інших містах, за прогресом можна слідкувати за посиланням на офіційний сайт.
Крім помітного підвищення продуктивності в іграх, оновлення пропонує DLSS 4 Multi Frame Generation. Більшість з 23 ігор у запропонованому переліку вже підтримують MFG. RTX 5080 можна використати для наступних тайтлів:
- Baldur’s Gate 3
- Clair Obscur: Expedition 33
- Borderlands 4
- Black Myth: Wukong
- Cyberpunk 2077
- Cronos: The New Dawn
- Dune: Awakening
- Doom: The Dark Ages
- Diablo 4
- Counter-Strike 2
- Assassin’s Creed: Shadows
- Apex Legends
- The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered
- Mafia: The Old Country
- The Witcher 3
- Dying Light: The Beast
- Grounded 2
- Hell Is Us
- Indiana Jones and the Great Circle
- Microsoft Flight Simulator 2024
- Overwatch 2
- Titan Quest II
- Warframe
За оцінкою Wccftech, підвищення продуктивності цілком порівнянне з переходом з RTX 4080 на RTX 5080 на фізичному ПК. Добре, якщо так, але навіть цим оновлення хмарного сервісу не обмежується. Відучора він підтримує потокове передавання у режимах 5K/120FPS, 1440P/240FPS та 1080P/360FPS, за умови наявності сумісного пристрою.
Крім того, NVIDIA представила новий набір функцій Cinematic Quality Streaming (CQS), який включає колірне налаштування YUV 4:4:4 chroma sempling та 10-бітний HDR, підтримку AV1 з RPR (Reference Picture Resampling), нові фільтри різкості на основі штучного інтелекту для зменшення шуму та артефактів, а також покращення чіткості HUD. Сенс CQS — у зменшенні кількості неминучих артефактів стиснення, які виникають під час будь-якого потокового передавання. На Gamescom NVIDIA продемонструвала, що це особливо корисно у високодеталізованих іграх як Black Myth: Wukong.
Але CQS має обмеження щодо частоти кадрів. Повний набір алгоритмів доступний лише якщо обрати варіант Cinematic у розділі «Якість трансляції», а він дозволяє лише до 60 кадрів на секунду. Якщо ж обрати Custom Mode, який забезпечує роздільну здатність до 5K та 120 кадрів на секунду, “візуальна якість не буде пріоритетною, і ввімкнення всіх цих функцій може вплинути на інші аспекти продуктивності потокової передачі”, зазначає NVIDIA. Однак Custom Mode дозволяє увімкнути 10-бітний YUV 4:4:4, відеофільтр ШІ (який можна додатково налаштувати за допомогою повзунків від 0 до 10 для шумозаглушення та підвищення різкості), а також фільтр різкості HUD. Тому обирати режим слід з урахуванням характеристик клієнтської системи та власних вподобань.
Загалом, якість та швидкість роботи GeForce NOW суттєво покращилася, але оглядачі досі відзначають деяку затримку і що відчуття “не як на локальному ПК”. Автор новини не мав надто неприємних відчуттів від геймплею на сервісі і раніше, але, безперечно, це дуже індивідуально. І хотілося б все ж підтримку S.T.A.L.K.E.R. 2 з 5080.
