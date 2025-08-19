За словами NVIDIA, чипи Blackwell рівня RTX 5080 покращать продуктивність GeForce NOW для користувача майже у три рази. Також сервіс отримає покращену якість трансляції й інші переваги.

NVIDIA анонсувала “найбільше в історії” оновлення свого хмарного ігрового сервісу GeForce NOW. Починаючи з вересня, сервери перейдуть з графічних процесорів Ada Lovelace на Blackwell, пропонуючи продуктивність RTX 5080 з тарифом Ultimate без підвищення його вартості.

Нова мережа SuperPod працюватиме на спеціальних графічних процесорах з 48 ГБ відеопам’яті та поєднується з 8-ядерними центральними процесорами AMD Ryzen Zen 5, приблизно на 30% більш продуктивними порівняно з попередніми чипами на базі Zen 3. NVIDIA стверджує, що це оновлення забезпечує до 2,8 раза вищу продуктивність, ніж наявний рівень RTX 4080 Ultimate, та у 3 рази більше TFLOP, ніж PlayStation 5 Pro.

Програмні покращення

Головною програмною новинкою стане новий режим потокової передачі кінематографічної якості (CQS), який має покращити зображення на екранах користувачів. Серед нових функцій – чіткіший текст у режимі YUV 4:4:4, підтримка HDR10, відеофільтри ШІ, потокова передача AV1 з плавнішим масштабуванням роздільної здатності та надчітка якість зі швидкістю 100 Мбіт/с.

NVIDIA також представляє потокову передачу з низькою затримкою (LLS), яка інтегрує технології Reflex та Rivermax, разом з новими партнерствами з інтернет-провайдерами для підтримки режиму L4S для зменшення затримки в іграх. Зокрема, під час гри Overwatch 2 у режимі 360 Гц затримка становитиме лише 30 мс.

NVIDIA RTX 5080 приходить на Steam Deck

Використання GeForce NOW на Steam Deck OLED тепер підтримує потокову передачу з 90 FPS, а на Lenovo Legion Go S — до 120 FPS. Зокрема, це означає прихід на Steam Deck генерації 4 кадрів з DLSS 4 та суттєве прискорення ігор. Підтримувані телевізори LG зможуть відтворювати потокове зображення з роздільною здатністю до 4K 120 Гц, або навіть 5K 120 Гц (на OLED-дисплеях). NVIDIA також додає підтримку контролерів у вигляді керма, що робить хмарні симулятори перегонів зручнішими.

Ігри зі Steam у NVIDIA GeForce NOW

Сервіс отримає більше AAA-ігор, зокрема Call of Duty: Black Ops 7, Borderlands 4, Dying Light: The Beast та The Outer Worlds 2. Нова функція Install-to-Play розширить бібліотеку до понад 4500 ігор, дозволяючи NVIDIA обробляти та транслювати ігри Steam безпосередньо та з постійним сховищем, зберігаючи встановлення та дані між сесіями. Гра буде доступна для швидкого завантаження та встановлення на сервер GeForce Now, так само як на локальному комп’ютері. Тимчасове сховище буде доступним безплатно, але постійне коштуватиме додаткових грошей. Здається, це означає, що потрібно буде заплатити, аби не перевстановлювати гру щоразу.

Ціна використання сервісу залишається незмінною: тарифний план Ultimate наразі коштує $19,99, Performance — $9,99 на місяць. Додаткові обсяги постійного сховища коштують від $2,99 за 200 ГБ до 500 ГБ за $4,99 та $7,99 за 1 ТБ. Розгортання GeForce NOW на базі Blackwell розпочнеться у вересні, а раннє замовлення вже відкрито.

