banner
Новини Технології 19.08.2025 comment views icon

Найбільший апгрейд: NVIDIA GeForce NOW отримав RTX 5080, покращення трансляції та будь-які ігри зі Steam

author avatar

Андрій Русанов

Редактор новин

Найбільший апгрейд: NVIDIA GeForce NOW отримав RTX 5080, покращення трансляції та будь-які ігри зі Steam

За словами NVIDIA, чипи Blackwell рівня RTX 5080 покращать продуктивність GeForce NOW для користувача майже у три рази. Також сервіс отримає покращену якість трансляції й інші переваги.

NVIDIA анонсувала “найбільше в історії” оновлення свого хмарного ігрового сервісу GeForce NOW. Починаючи з вересня, сервери перейдуть з графічних процесорів Ada Lovelace на Blackwell, пропонуючи продуктивність RTX 5080 з тарифом Ultimate без підвищення його вартості.

NVIDIA GeForce NOW отримав RTX 5080, покращення трансляції та будь-які ігри зі Steam

Нова мережа SuperPod працюватиме на спеціальних графічних процесорах з 48 ГБ відеопам’яті та поєднується з 8-ядерними центральними процесорами AMD Ryzen Zen 5, приблизно на 30% більш продуктивними порівняно з попередніми чипами на базі Zen 3. NVIDIA стверджує, що це оновлення забезпечує до 2,8 раза вищу продуктивність, ніж наявний рівень RTX 4080 Ultimate, та у 3 рази більше TFLOP, ніж PlayStation 5 Pro.

NVIDIA GeForce NOW отримав RTX 5080, покращення трансляції та будь-які ігри зі Steam

Програмні покращення

Головною програмною новинкою стане новий режим потокової передачі кінематографічної якості (CQS), який має покращити зображення на екранах користувачів. Серед нових функцій – чіткіший текст у режимі YUV 4:4:4, підтримка HDR10, відеофільтри ШІ, потокова передача AV1 з плавнішим масштабуванням роздільної здатності та надчітка якість зі швидкістю 100 Мбіт/с.

NVIDIA GeForce NOW отримав RTX 5080, покращення трансляції та будь-які ігри зі Steam

NVIDIA також представляє потокову передачу з низькою затримкою (LLS), яка інтегрує технології Reflex та Rivermax, разом з новими партнерствами з інтернет-провайдерами для підтримки режиму L4S для зменшення затримки в іграх. Зокрема, під час гри Overwatch 2 у режимі 360 Гц затримка становитиме лише 30 мс.

NVIDIA GeForce NOW отримав RTX 5080, покращення трансляції та будь-які ігри зі Steam

NVIDIA RTX 5080 приходить на Steam Deck

Використання GeForce NOW на Steam Deck OLED тепер підтримує потокову передачу з 90 FPS, а на Lenovo Legion Go S — до 120 FPS. Зокрема, це означає прихід на Steam Deck генерації 4 кадрів з DLSS 4 та суттєве прискорення ігор. Підтримувані телевізори LG зможуть відтворювати потокове зображення з роздільною здатністю до 4K 120 Гц, або навіть 5K 120 Гц (на OLED-дисплеях). NVIDIA також додає підтримку контролерів у вигляді керма, що робить хмарні симулятори перегонів зручнішими.

NVIDIA GeForce NOW отримав RTX 5080, покращення трансляції та будь-які ігри зі Steam

Ігри зі Steam у NVIDIA GeForce NOW

Сервіс отримає більше AAA-ігор, зокрема Call of Duty: Black Ops 7, Borderlands 4, Dying Light: The Beast та The Outer Worlds 2. Нова функція Install-to-Play розширить бібліотеку до понад 4500 ігор, дозволяючи NVIDIA обробляти та транслювати ігри Steam безпосередньо та з постійним сховищем, зберігаючи встановлення та дані між сесіями. Гра буде доступна для швидкого завантаження та встановлення на сервер GeForce Now, так само як на локальному комп’ютері. Тимчасове сховище буде доступним безплатно, але постійне коштуватиме додаткових грошей. Здається, це означає, що потрібно буде заплатити, аби не перевстановлювати гру щоразу.

Ціна використання сервісу залишається незмінною: тарифний план Ultimate наразі коштує $19,99, Performance — $9,99 на місяць. Додаткові обсяги постійного сховища коштують від $2,99 за 200 ГБ до 500 ГБ за $4,99 та $7,99 за 1 ТБ. Розгортання GeForce NOW на базі Blackwell розпочнеться у вересні, а раннє замовлення вже відкрито.

Джерела: NVIDIA, VideoCardz, Windows Central, PC Gamer

Популярні новини

arrow left
arrow right
У Steam триває фестиваль 4X-стратегій — Stellaris, Age of Wonders та інші зі знижками до -90%
Версія BIOS Asus RTX 5090 ROG Astral XOC дозволяє подати 1600 Вт на відеокарту
Офіційно: застосунок Xbox на ПК додає ігри Steam та Battle.net
В Steam триває розпродаж ізометричних ігор — Disco Elysium, Wasteland та інші зі знижками до -90%
Кожна п’ята гра в Steam за 2025 рік створена з допомогою ШІ, — звіт
Роз'єм живлення NVIDIA RTX 5090 згорів з ідеальним підключенням під час гри в Wuchang
Масштабування NVIDIA DLSS Transformer Model вийшло зі стадії бети
У Steam-грі Chemia виявили шкідливе ПЗ, що крало криптовалюту та дані користувачів
Баг Steam зробив інді-розробників «мільйонерами» — але вони святкували недовго
Платформа NVIDIA CUDA тепер офіційно підтримує RISC-V
Вийшла NVIDIA RTX 5050 для ноутбуків — GDDR7, +27% продуктивності
Нова процедурна генерація дерев AMD — 52 КБ VRAM замість 34,8 ГБ, динамічна зміна пори року та деталізації тільки на GPU
Наліпка в чаті Steam «зʼїла» місячний ліміт інтернету геймера менш ніж за 5 хвилин
Статистика Steam не відображає реальної популярності гри, — розробник Test Drive з онлайном 288 гравців
В ідеальному пакуванні: NVIDIA RTX 5090 без процесора і пам'яті прийшла з французького Amazon
Ноутбучна NVIDIA RTX 5090 отримала +20% продуктивності від збільшення потужності
Відеокарта за $500 000 — Asus RTX 5090 ROG Astral Real Gold Edition містить 5 кг золота
Перший огляд NVIDIA RTX 5050 — Intel Arc B580 швидша
У Steam стартував фестиваль перегонів — The Crew, Hot Wheels та інші зі знижками до 90%
Модер створив “портативну” 12,5” консоль з NVIDIA RTX 4090 для ноутбуків
Невипущена NVIDIA Titan Ada на відео: два роз’єми 12VHPWR з перехідником на шість 8-pin
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати