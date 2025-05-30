NVIDIA GeForce NOW офіційно на Steam Deck — хмарний геймінг споживає на 50% менше енергії

NVIDIA GeForce NOW

Виробник відеокарт анонсував GeForce NOW на Steam Deck ще на CES 2025. Зараз нативний застосунок NVIDIA доступний для завантаження.

Раніше ігри GeForce NOW можна було запускати на Steam Deck через вбудований браузер. Завдяки новій програмі NVIDIA обіцяє до 50% зменшення споживання заряду батареї порівняно із запуском тієї ж гри безпосередньо на консолі. GeForce NOW у Steam Deck (і не тільки) підтримує потокову передачу з роздільною здатністю до 1440p / 120 FPS під час підключенні до монітора або 4K / 60 FPS з телевізором. У майбутньому компанія планує покращити трансляцію, зокрема додаванням режиму 90 FPS.

Преміальні користувачі сервісу отримують режим HDR10 — він працюватиме і на Steam Deck OLED у портативному режимі, або під час підключення до телевізора чи монітора. Також на найдорожчому тарифі доступний комплект з технологій RTX, DLSS 4 та Reflex. Бред Чакос з PC World випробував ігри на GeForce NOW та у звичайному режимі Steam Deck.

«Doom: The Dark Ages називали кошмаром Steam Deck. Навіть з низькими налаштуваннями графіки проходження не надто заповненого розділу навчання призводить до частоти кадрів від 20-29 FPS — це не тільки має потворний вигляд, але й відчувається жахливо Потім я перемкнувся на неї у новому застосунку Steam Deck від GeForce Now, з ранньою збіркою та підпискою GFN Ultimate. О. Боже. Мій! Раптом все стало прекрасним та плавним. … Навіть з налаштуваннями графіки на рівні Nightmare та променями, що просвічувалися всюди, продуктивність зафіксувалася на максимумі 60 кадрів в секунду, який пропонує GFN на Deck».

Також журналіст відзначив заявлене покращення автономності. На 86% заряду консолі мала б пропрацювати 44 хвилини ігрового часу. Система оцінила, що під час використання GeForce NOW час збільшився б до 7 годин. Ще Чакос випробував Witcher 3 та Cyberpunk 2077 — в обох іграх він отримав 60 FPS з покращеною графікою. Збільшення можливого часу гри справді може врятувати у ситуаціях, коли користувач бажає грати довше, ніж 1-3 години.