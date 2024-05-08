Google Pixel 8a отримав чип Tensor G3, дисплей з частотою 120 Гц, 7 років оновлення ОС та ціну $499

Google підготувала до випуску доступнішу версію у своїй лінійці смартфонів ─ Pixel 8a. Попри деякі оновлення, новинка зберегла ціну свого попередника.

Смартфон Pixel 8a отримав 6,1-дюймовий дисплей з роздільною здатністю 2400×1080 пікселів та (вперше для середняка Google) частотою оновлення 120 Гц. Інші оновлення включають процесор Google Tensor G3, той самий (з незначними технічними нюансами) флагманський чип, що доступний в Pixel 8. Також збільшилась місткість акумулятора – з 4385 мАг в Pixel 7a до 4492 мАг в Pixel 8a. Корпус смартфона отримав більш закруглені кути. Google обіцяє надавати оновлення ОС протягом 7 років, тому телефон повинен зберігати актуальність до 2031 року.

Інші характеристики відповідають Pixel 7a. Новинка має 8 ГБ оперативної пам’яті, 128 ГБ вбудованого сховища UFS 3.1, зчитувач відбитків пальців на екрані, підтримує дротову зарядку потужністю 18 Вт та бездротову зарядку потужністю 5 Вт. Камера також не зазнала змін. Користувачам доступні 64-мегапіксельний основний модуль, 13-мегапіксельній надширококутний модуль та фронтальна камера з 13-мегапіксельним сенсором. Корпус забезпечує захист від пилу та води за стандартом IP67.

Смартфон Google Pixel 8a вже доступний для попереднього замовлення за ціною $499, а фактичні продажі розпочнуться 14 травня. Новинка пропонується в чорному, білому, зеленому та блакитному кольорах.

Джерело: arstechnica

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