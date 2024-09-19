Новини Ігри 19.09.2024 о 23:03 comment views icon

Оновлення ПЗ Sony PlayStation 5 та PS4 «зламало» багато ігор: постраждали Final Fantasy, Elden Ring, Wukong та інші

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Андрій Русанов

Автор сайту

Оновлення ПЗ Sony PlayStation 5 та PS4 «зламало» багато ігор: постраждали Final Fantasy, Elden Ring, Wukong та інші

Користувачі Sony PlayStation 5 та PS4 повідомляють про графічні артефакти та інші збої в іграх після оновлення ПЗ. Постраждали Final Fantasy, Elden Ring, Wukong тощо.

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Цього тижня у Reddit та інші соціальні мережі почали надходити скарги на некоректну роботу багатьох ігор на PS5 та PS4. Користувачі пов’язують погіршення з останнім оновленням мікропрограми консолі. Такий досвід засмутив багатьох — основний принцип консольного геймінгу можна сформулювати як «просто увімкни та грай».

Від оновлення постраждала флагманська серія PlayStation Final Fantasy, а також багато хітових ігор: Elden Ring, Wukong, Death Stranding, Star Wars: Jedi Survivor, Star Wars Outlaws, No Man’s Sky та інші. На щастя, не всі власники PS5 стикаються з цією проблемою. Сайт Tom’s Hardware рекомендує відкласти оновлення, якщо воно ще не надійшло, або ж дочекатися рішення від Sony.

Наразі немає якоїсь відповіді про проблему від Sony, але на неї звернула увагу Square Enix, розробник Final Fantasy:

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«Після нещодавнього випуску оновлення системи PlayStation 5 надходили повідомлення про збої в грі та проблеми з графікою. Зараз ми працюємо з SIE над розслідуванням і приносимо щирі вибачення за будь-які спричинені незручності.Очікуйте наших подальших оновлень».

Крістофер Гарпер з Tom’s Hardware іронізує, що принаймні цього тижня ПК є найкращим місцем для ігор PlayStation. Звісно, ​порту деяких з них доводиться чекати роками, але натомість гравці отримують тонке налаштування графіки, підтримку кількох режимів масштабування, кращу роздільну здатність та FPS, в також корисні модифікації файлів ігор. Також на ПК поганий драйвер або оновлення гри легше виправити, іноді це робить навіть не офіційна підтримка, а досвідчені модери.

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