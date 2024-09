Оновлення ПЗ Sony PlayStation 5 та PS4 «зламало» багато ігор: постраждали Final Fantasy, Elden Ring, Wukong та інші

Користувачі Sony PlayStation 5 та PS4 повідомляють про графічні артефакти та інші збої в іграх після оновлення ПЗ. Постраждали Final Fantasy, Elden Ring, Wukong тощо.

Цього тижня у Reddit та інші соціальні мережі почали надходити скарги на некоректну роботу багатьох ігор на PS5 та PS4. Користувачі пов’язують погіршення з останнім оновленням мікропрограми консолі. Такий досвід засмутив багатьох — основний принцип консольного геймінгу можна сформулювати як «просто увімкни та грай».

Від оновлення постраждала флагманська серія PlayStation Final Fantasy, а також багато хітових ігор: Elden Ring, Wukong, Death Stranding, Star Wars: Jedi Survivor, Star Wars Outlaws, No Man’s Sky та інші. На щастя, не всі власники PS5 стикаються з цією проблемою. Сайт Tom’s Hardware рекомендує відкласти оновлення, якщо воно ще не надійшло, або ж дочекатися рішення від Sony.

Наразі немає якоїсь відповіді про проблему від Sony, але на неї звернула увагу Square Enix, розробник Final Fantasy:

Following the recent release of the PlayStation 5 system update, there have been reports of the game crashing and graphical issues.

We are currently working with SIE to investigate, and sincerely apologize for any inconvenience caused.

Please await our further updates. #FF16

— FINAL FANTASY XVI (@finalfantasyxvi) September 17, 2024