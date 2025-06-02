Оновлення Windows 11 покращує продуктивність в іграх — ліквідовані витоки пам’яті та лаги

Оновлення Windows 11 24H2 KB5058499 / Windows Latest

Кумулятивне оновлення KB5058499 виправляє проблеми з продуктивністю, які виникли у деяких геймерів на Windows 11 24H2.

Регулярне оновлення у кінці місяця не містить виправлень безпеки, натомість сконцентроване на помилках та покращення користувацького досвіду. Дві зміни мають безпосереднє відношення до комфорту в іграх — вони стосуються роботи пам’яті та графічного ядра. Ось повний список:

[Графічне ядро] Виправлено: проблема, через яку деякі ігри переставали реагувати після оновлення до 24H2.

[Витік пам’яті] Виправлено: Це оновлення розв’язує проблему у службі введення, яка призводить до збільшення використання пам’яті, що потенційно впливає на продуктивність під час багатокористувацького, багатомовного та віддаленого використання робочого столу.

[BitLocker] Виправлено: Це оновлення розв’язує проблему, через яку пристрої з BitLocker на знімних дисках могли стикатися з помилкою синього екрана після виходу з режиму сну або гібридного завантаження.

[Екрани завантаження] Виправлено: Це оновлення розв’язує проблему, через яку початкові екрани завантаження, такі як PIN-код BitLocker, ключ відновлення BitLocker та екрани меню завантаження, відображалися повільно.

[Мультимедіа] Виправлено: Якщо в розширених налаштуваннях камери ввімкнути режим кількох програм або базовий режим камери, реєстрація обличчя Windows Hello могла не працювати та відображати поганий попередній перегляд камери.

[Мережа]​​​​​​​ Виправлено: Це оновлення розв’язує проблему, через яку Windows Server 2025 завжди відображає мережу як «загальнодоступну» на нових контролерах домену. Тепер перед використанням адрес зворотного зв’язку перевіряється ім’я контролера домену, щоб забезпечити правильне зв’язування протоколу LDAP (Lightweight Directory Access Protocol).

У тестах сайту Windows Latest «Служба введення» Windows 11 24H2 спричиняла виток пам’яті (раптово використовувала надмірний її обсяг). Коли це траплялося, введення затримувалося під час гри. Ця давня проблема 24H2 стосувалася клавіатури, миші та сенсорного керування.

Після оновлення з 23H2 до 24H2 деякі користувачі повідомляли про значне падіння продуктивності. Програми або ігри будуть зависати під час виконання простих дій, як рух миші. Крім того, ігри на Unreal Engine 5 викликали аварійне завершення роботи ПК через помилки «керування пам’яттю», які траплялися після затримок введення. Натомість Windows 11 23H2 працювала безперебійно у тих самих завданнях. А ось версія 22H2 теж мала проблеми з іграми.