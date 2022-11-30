Microsoft виправила проблеми з продуктивністю ігор в Windows 11

Раніше Microsoft заблокувала деяких користувачів від оновлення Windows 11 22H2 через скарги на зниження продуктивності ігор. Наразі розробники випустили попереднє виправлення, яке має розв’язати проблему.

Microsoft попередила про проблеми з нижчою, ніж очікувалося, продуктивністю в деяких іграх на початку цього місяця після скарг деяких користувачів Windows 11, які оновилися до останньої версії 22H2.

Користувачі в іграх та програмах ненавмисно запускали налаштування продуктивності графічного процесора — функцію, яка не призначена для використання звичайними споживачами.

Microsoft не перерахувала назви “проблемних” програм та ігор, проте заблокувала оновлення та порекомендувала користувачам не оновлюватися вручну. Його видалили близько тижня тому, і тепер Microsoft випустила виправлення KB5020044, яке вже доступне для встановлення в Центрі оновлень Windows.

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Останні оновлення Windows 11 також викликали проблеми з драйверами Nvidia – користувачі дискретних відеокарт зіткнулися з лагами, різкими стрибками частоти кадрів та суттєвим уповільненням ігор навіть на потужних ПК. Nvidia розглянула проблеми у вересні.

Останнє оновлення Windows 11 також включає типові виправлення помилок, які Microsoft розгортає в накопичувальних щомісячних випусках, а також нові сповіщення про сховище для OneDrive, покращення функції Windows Spotlight та багато іншого. Опис усіх приміток до випуску доступний тут.

Минулого місяця Microsoft також повідомила, що деякі функції віртуалізації Windows 11 можуть вплинути на продуктивність ігор, і надала геймерам інструкції щодо їх відключення. Важливо знову увімкнути ці функції, щоб підвищити продуктивність.

Джерело: The Verge