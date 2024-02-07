Новини Софт 07.02.2024 о 09:41 comment views icon

OpenAI додає нові водяні знаки до зображень DALL-E 3, але їх все ще можна видалити

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Катерина Даньшина

Авторка новин

Користувачі мобільних пристроїв зможуть побачити вотермарки на зображеннях, створених ШІ OpenAI, вже до 12 лютого.

OpenAI приєднується до компаній, які розгортають підтримку стандартів Коаліції походження та автентичності вмісту (C2PA, до якої вже входять такі компанії, як Adobe і Microsoft), і додає водяні знаки на зображення, створені на вебсайті ChatGPT та API для моделі DALL-E 3.

Водяні знаки включатимуть «невидимий компонент метаданих» і видимий символ CR, який з’являтиметься у верхньому лівому куті кожного зображення. Перевірити походження контенту можна через сайт Content Credentials Verify.

OpenAI додає нові водяні знаки до зображень DALL-E 3, але їх все ще можна видалити

Поки мова йде лише про водяні знаки для нерухомих зображень, а не для відео, звуку чи тексту.

В OpenAI кажуть, що водяні знаки «незначно» вплинуть на затримку під час створення зображень, і жодним чином не вплинуть на якість (водночас розміри зображень дещо збільшаться у деяких запитах).

Meta також нещодавно оголосила, що додаватиме теги до створеного штучним інтелектом контенту на своїх платформах соціальних мереж.

Водночас OpenAI зазначає, що метадані C2PA можна «легко видалити випадково або навмисно» — особливо тому, що більшість платформ соціальних мереж часто видаляють метадані із завантаженого вмісту (під час створення знімка екрана метадані також зникають).

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