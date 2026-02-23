OpenAI готує передплату ChatGPT Pro Lite за $100 на місяць

Depositphotos

OpenAI готує новий тарифний план ChatGPT Pro Lite за ціною $100 на місяць.





За словами інженера Тібора Блахо з Відня, нова передплата покликана заповнити прогалину між поточним тарифним планом Plus за $20 та повноцінною підпискою Pro за $200. Наразі OpenAI пропонує підписки Free, Go, Plus, Pro, Team, Business та Enterprise. Користувачі розкритикували підвищення передплати з $20 до $200 як занадто різке. Таким чином клієнти, яким потрібно більше функцій, ніж пропонує тариф Plus за $20, але вони не можуть дозволити собі Pro за $200, отримають змогу підписатись на Pro Lite.

Цей тариф чудово підійде фрилансерам, дослідникам та розробникам, які постійно вичерпують встановлені ліміти Plus, однак не мають необхідності в необмеженому доступі, який надає Pro за $200. Ймовірно, що тарифний план Pro Lite також був розроблений з урахуванням використання Codex для вайбкодерів.

The new ChatGPT Pro Lite plan costs $100 per month (the description on the checkout page is likely still a work in progress) https://t.co/TDH4Ql0gXb pic.twitter.com/Q1psZyJZDA — Tibor Blaho (@btibor91) February 21, 2026





Нещодавно до OpenAI приєднався розробник популярного фреймворку для створення ШІ-агентів з відкритим вихідним кодом OpenClaw Пітер Штайнбергер. Між тим Сем Альтман вже заявив, що незабаром велика кількість асисентів на базі штучного інтелекту виконуватимуть більшість рутинної роботи та надаватимуть більшу частину послуг. Однак обчислювальні витрати на агентів, що постійно працюють у фоновому режимі, будуть значно вищими, ніж на стандартні сеанси чату.

Тариф Pro Lite за $100 на місяць може стати відправною точкою для реалізації цих ресурсомістких функцій, фактично створюючи бар’єр, при якому певні можливості стають недоступними для передплатників Plus. Поки невідомо, коли саме почне діяти цей тарифний план і які функції включатиме.

Ми вже писали, що користувачі знайшли слово, яке змушує ChatGPT давати кращі відповіді. Нещодавно жителі Чилі зображали “ChatGPT з людей” протягом 12 годин на акції проти ЦОД.

