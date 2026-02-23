banner
Новини Софт 23.02.2026 comment views icon

OpenAI готує передплату ChatGPT Pro Lite за $100 на місяць

author avatar

Олександр Федоткін

Автор новин та статей

OpenAI готує передплату ChatGPT Pro Lite за $100 на місяць
Depositphotos

OpenAI готує новий тарифний план ChatGPT Pro Lite за ціною $100 на місяць.


За словами інженера Тібора Блахо з Відня, нова передплата покликана заповнити прогалину між поточним тарифним планом Plus за $20 та повноцінною підпискою Pro за $200. Наразі OpenAI пропонує підписки Free, Go, Plus, Pro, Team, Business та Enterprise. Користувачі розкритикували підвищення передплати з $20 до $200 як занадто різке. Таким чином клієнти, яким потрібно більше функцій, ніж пропонує тариф Plus за $20, але вони не можуть дозволити собі Pro за $200, отримають змогу підписатись на Pro Lite.

Цей тариф чудово підійде фрилансерам, дослідникам та розробникам, які постійно вичерпують встановлені ліміти Plus, однак не мають необхідності в необмеженому доступі, який надає Pro за $200. Ймовірно, що тарифний план Pro Lite також був розроблений з урахуванням використання Codex для вайбкодерів.


Нещодавно до OpenAI приєднався розробник популярного фреймворку для створення ШІ-агентів з відкритим вихідним кодом  OpenClaw Пітер Штайнбергер. Між тим Сем Альтман вже заявив, що незабаром велика кількість асисентів на базі штучного інтелекту виконуватимуть більшість рутинної роботи та надаватимуть більшу частину послуг. Однак обчислювальні витрати на агентів, що постійно працюють у фоновому режимі, будуть значно вищими, ніж на стандартні сеанси чату. 

Тариф Pro Lite за $100 на місяць може стати відправною точкою для реалізації цих ресурсомістких функцій, фактично створюючи бар’єр, при якому певні можливості стають недоступними для передплатників Plus. Поки невідомо, коли саме почне діяти цей тарифний план і які функції включатиме.

Ми вже писали, що користувачі знайшли слово, яке змушує ChatGPT давати кращі відповіді. Нещодавно жителі Чилі зображали “ChatGPT з людей” протягом 12 годин на акції проти ЦОД.

Спецпроєкти
Потужність 19 000 Па і точне миття вздовж країв: як Dreame L40 Ultra AE прибирає у найскладніших місцях
ITForce як digital-агенція: чому міжнародні сертифікації мають значення для бізнесу

Нова модель ChatGPT використовує Grokipedia Ілона Маска як джерело

Джерело: TestingCatalog

Популярні новини

arrow left
arrow right
Розробники створили Reddit для ШІ: соцмережу Moltbook, де "живуть" і спілкуються 1,4 млн ботів
Перший погляд на Siri 2.0? В Gemini з'явився режим "Персональний інтелект", де ШІ знає про вас усе
ШІ вперше заплатив людині: американець заробив $100 завдяки сервісу Rent a Human
Розслідувач Христо Грозев попросив DeepSeek обробити статтю та отримав російську пропаганду на виході
OpenAI підтвердила час випуску першого ШІ-пристрою та очікує продажі до 50 млн
В застосунок Gemini додали Lyria 3: ШІ для генерації музики, що працює навіть з фото
YouTube Music додав ШІ-генератор плейлистів: як увімкнути на Android та iOS
"Зоряна брама": OpenAI компенсує здорожчання електрики через роботу ЦОД Stargate
Керівник OpenAI назвав космічні плани Ілона Маска абсурдом
ШІ-параноя змусила розробника оновити персонажів у грі, щоб більше нагадували людську роботу
Microsoft, Meta та Amazon платитимуть "Вікіпедії" за навчання ШІ — компанії уклали угоду
Виробник унітазів заробив на бумі штучного інтелекту — як це вдалося
Науковці офіційно визнали новий вид психічного розладу: страх, що вас замінить ШІ
Жителі Чилі зображали "ChatGPT з людей" протягом 12 годин на акції проти ЦОД
У розвинених країнах ШІ використовують вдвічі менше: 40% людей у США проти 84% у Нігерії
CEO NVIDIA Дженсен Хуанг влаштує “обід на трильйон доларів” та урочистий старт тайванської штаб-квартири
Стартап створив оптичний процесор, удесятеро потужніший за NVIDIA Vera Rubin та у 10 000 разів менший за сучасні чипи
Лише 12% керівників компаній бачать прибуток від ШІ, — опитування
Google вимагає від працівників, невдоволених ШІ, добровільного звільнення
Google Translate пропонуватиме альтернативні варіанти перекладу
Щасливі ШІ-арестанти: уряд США змінює обличчя затриманих протестувальників
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати