Знайдено слово, яке змушує відповідати ChatGPT краще

Реддітор описав несподіваний спосіб покращити відповіді ChatGPT без складних промптів і довгих пояснень. За його словами, достатньо короткої негативної оцінки, щоб модель радикально змінила стиль і якість відповіді. Найефективнішим словом він називає “mid” (“середньо”).





Користувач Reddit з ніком PromptEngineering, дослідник ШІ, звернув увагу на просту закономірність: коли користувач детально пояснює, що не так, модель часто робить поверхневі правки або намагається виправдатися. Натомість коротка реакція без конкретики змушує її повністю переробляти відповідь.

“Просто відповідайте “mid”, коли він видає щось загальне”, — пише автор поста.

За його спостереженнями, після цього ChatGPT перестає використовувати шаблонну корпоративну мову і переходить до більш конкретних формулювань, додаючи індивідуальний стиль і деталі. Користувач описує різницю між різними типами фідбеку як принципову.

““Спробуй ще раз” — лінива правка, “це неправильно” — захисні пояснення, а “mid” — повна паніка і тотальний рерайт”, — каже PromptEngineering.

Саме відсутність пояснень, на його думку, і є ключем: модель отримує сигнал, що відповідь не пройшла загальну оцінку якості, але не розуміє чому, тому змушена починати з нуля. Експерти з UX та роботи з мовними моделями пояснюють ефект просто: коротка негативна оцінка без деталей сприймається системою як сигнал низької загальної якості, а не помилки в окремих елементах. У такому разі оптимальна стратегія — повна перебудова відповіді, а не косметичні правки.





Окрім “mid”, автор поста називає й інші однословні маркери, які дають схожий ефект: boring (нудно), cringe (непристойно, незручно читати), basic (банально), npc (шаблонно, без власного голосу). Особливо дієвим він вважає останній, адже він прямо вказує на відсутність індивідуальності в тексті. Реддітор також описує техніку “ланцюжка”: спочатку коротке “mid”, потім — “краще, але все ще mid”, і лише після цього фінальне схвалення:

“Третя відповідь: chef’s kiss. Я фактично оцінюю відповіді ШІ так, ніби це репер на SoundCloud. Це як дресирувати цуценя, тільки цуценя — це мовна модель на трильйони параметрів”, — іронізує він, додаючи, що співвідношення мінімальних зусиль до результату виглядає “абсолютно відв’язаним”.

Сам автор підсумовує спостереження з гумором, але досить точно: “ШІ не має емоцій? Справа не в емоціях. Це про вайб”. За його словами, інтернет-сленг виявився несподівано ефективним інструментом керування якістю відповідей ШІ. Він має рацію: ще навесні минулого року співзасновник Google Сергій Брін виявив, що ШІ працює краще, якщо йому погрожувати фізичною розправою. Втім, дослідники кажуть, що більшість моделей ШІ однобічні і надто самовпевнені, а їхні психологічні портрети свідчать про психіатричні синдроми на кшталт депресії або аутизму.

