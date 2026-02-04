tradfi
Новини ШІ 04.02.2026 comment views icon

Знайдено слово, яке змушує відповідати ChatGPT краще

author avatar

Андрій Шадрін

Автор новин

Знайдено слово, яке змушує відповідати ChatGPT краще
Depositphotos

Реддітор описав несподіваний спосіб покращити відповіді ChatGPT без складних промптів і довгих пояснень. За його словами, достатньо короткої негативної оцінки, щоб модель радикально змінила стиль і якість відповіді. Найефективнішим словом він називає “mid” (“середньо”).


Користувач Reddit з ніком PromptEngineering, дослідник ШІ, звернув увагу на просту закономірність: коли користувач детально пояснює, що не так, модель часто робить поверхневі правки або намагається виправдатися. Натомість коротка реакція без конкретики змушує її повністю переробляти відповідь.

“Просто відповідайте “mid”, коли він видає щось загальне”, — пише автор поста.

За його спостереженнями, після цього ChatGPT перестає використовувати шаблонну корпоративну мову і переходить до більш конкретних формулювань, додаючи індивідуальний стиль і деталі. Користувач описує різницю між різними типами фідбеку як принципову.

““Спробуй ще раз” — лінива правка, “це неправильно” — захисні пояснення, а “mid” — повна паніка і тотальний рерайт”, — каже PromptEngineering.

Саме відсутність пояснень, на його думку, і є ключем: модель отримує сигнал, що відповідь не пройшла загальну оцінку якості, але не розуміє чому, тому змушена починати з нуля. Експерти з UX та роботи з мовними моделями пояснюють ефект просто: коротка негативна оцінка без деталей сприймається системою як сигнал низької загальної якості, а не помилки в окремих елементах. У такому разі оптимальна стратегія — повна перебудова відповіді, а не косметичні правки.


I started replying "mid" to ChatGPT's responses and it's trying SO HARD now
byu/AdCold1610 inPromptEngineering

Окрім “mid”, автор поста називає й інші однословні маркери, які дають схожий ефект: boring (нудно), cringe (непристойно, незручно читати), basic (банально), npc (шаблонно, без власного голосу). Особливо дієвим він вважає останній, адже він прямо вказує на відсутність індивідуальності в тексті. Реддітор також описує техніку “ланцюжка”: спочатку коротке “mid”, потім — “краще, але все ще mid”, і лише після цього фінальне схвалення:

“Третя відповідь: chef’s kiss. Я фактично оцінюю відповіді ШІ так, ніби це репер на SoundCloud. Це як дресирувати цуценя, тільки цуценя — це мовна модель на трильйони параметрів”, — іронізує він, додаючи, що співвідношення мінімальних зусиль до результату виглядає “абсолютно відв’язаним”.

Сам автор підсумовує спостереження з гумором, але досить точно: “ШІ не має  емоцій? Справа не в емоціях. Це про вайб”.  За його словами, інтернет-сленг виявився несподівано ефективним інструментом керування якістю відповідей ШІ. Він має рацію: ще навесні минулого року співзасновник Google Сергій Брін виявив, що ШІ працює краще, якщо йому погрожувати фізичною розправою. Втім, дослідники кажуть, що більшість моделей ШІ однобічні і надто самовпевнені, а їхні психологічні портрети свідчать про психіатричні синдроми на кшталт депресії або аутизму.

Спецпроєкти
Як впровадити LLM у свій сервіс та «приручити» галюцинації моделі: гайд від продуктової IT‑компанії
Міць титана: у Алло з'явилась серія смартфонів REDMI Note 15. Вони стійкі до падінь та довго тримають заряд

Джерело: Reddit

Популярні новини

arrow left
arrow right
За дві доби розробники Postal встигли анонсувати нову гру, образити фанатів та скасувати анонс
Опитування DuckDuckGo: “Ні” пошуку з ШІ сказали 90% зі 175 тис. користувачів браузера
Криза бібліотек: користувачі ChatGPT масово вимагають вигадані книжки, це ускладнює пошук реальних джерел
Ілон Маск знову перебільшив: ЦОД xAI Colossus 2 навіть близько не досяг 1 ГВт, за даними супутника
Несподівано: OpenAI готує навушники з інноваційним дизайном
OpenAI запустила "захищений" розділ ChatGPT Health для медичних консультацій
Telegram оновився: дизайн з "рідким склом" в стилі iOS та стислий виклад повідомлень від ШІ
OpenAI запустила в Україні бюджетну передплату ChatGPT Go за $4
Папа Римський розкритикував ШІ: “Перетворює людей на споживачів бездумних думок та продуктів без любові”
ШІ знищує ШІ: неякісних досліджень штучного інтелекту дуже багато, тому що вони написані не людьми
Розслідувач Христо Грозев попросив DeepSeek обробити статтю та отримав російську пропаганду на виході
Щасливі ШІ-арестанти: уряд США змінює обличчя затриманих протестувальників
Навчи український ШІ: Мінцифри закликає ЗМІ безплатно ділитись текстами з "національною LLM"
Gemini 3.0 розгадав 500-річну загадку Нюрнберзької хроніки за 1 годину і 2,5 центи
Служба доставки заблокувала кур’єра, який надіслав ШІ-фото дверей замість реального замовлення
Корея запустила урядову "Гру в кальмара" для розробників ШІ
Всі в ChatGPT! Чатбот отримав власні Adobe Photoshop, Express та Acrobat — безплатна обробка фото та PDF за лічені секунди
Програма Winslop для очищення Windows 11 базується на відкритому скрипті Remove Windows AI та пропонує більше функцій
До 2033 року OpenAI планує споживати електрики більше, ніж Індія, — інсайд
Як Work.ua, але для ШІ: сервіс Rent a Human дозволяє ботам наймати людей
Google оновлює дизайн голосового пошуку на Android
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати