tradfi
Новини ШІ 06.02.2026 comment views icon

Жителі Чилі зображали "ChatGPT з людей" протягом 12 годин на акції проти ЦОД

author avatar

Андрій Шадрін

Автор новин

Жителі Чилі зображали "ChatGPT з людей" протягом 12 годин на акції проти ЦОД
Жителі Чилі зображали "ChatGPT з людей" протягом 12 годин на акції проти ЦОД

Близько 50 мешканців спільноти неподалік столиці Чилі провели суботу, вдаючи роботу ChatGPT, який повністю керується людьми, відповідає на запитання та створює кумедні малюнки за командою.


Акція мала підкреслити негативний вплив на екологію центрів обробки даних ШІ в регіоні. Організатори повідомляють, що 12-годинний проєкт отримав понад 25 000 запитів з усього світу. Запит на вебсайті Quili.AI створити зображення “лінивця, який грає в снігу”, не дав миттєвого результату, як у ChatGPT або Google Gemini. Натомість хтось відповів іспанською, попросивши почекати кілька хвилин і нагадав, що відповідь дає людина. Приблизно через 10 хвилин з’явився малюнок: олівцевий ескіз милого, мультяшного лінивця в купі сніжок, який тримає один із них кігтями і збирається кинути.

“Мета — підкреслити прихований водний слід, який стоїть за запитами до ШІ, та заохотити більш відповідальне використання”, — йдеться у заяві організаторки Лорени Антіман з екологічної групи Corporación NGEN.

Відповіді надходили від ротаційної групи волонтерів, які працювали на ноутбуках у громадському центрі в Кілікура, муніципалітеті на окраїні Сантьяго, який став центром розташування ЦОД. На запит журналіста Associated Press про те, хто намалював лінивця, вебсайт відповів, що це місцевий підліток, який допомагає з ілюстраціями. Сайт швидко відповідав на запитання, що ґрунтувалися на культурних знаннях мешканців, наприклад, як приготувати чилійські sopaipillas — смажене тістечко. Коли хтось не знав відповіді, вони ходили по кімнаті, щоб дізнатися, чи хтось інший знає.

“Quili.AI не про те, щоб завжди мати миттєву відповідь. Це про те, щоб усвідомлювати, що не кожне запитання потребує миттєвої відповіді. Коли мешканці чогось не знають, вони можуть сказати про це, поділитися власним поглядом або відповісти з цікавістю, а не з упевненістю”,.— сказала Антіман.

Вона зазначила, що платформа створена не для відкидання “надзвичайно цінних” застосувань ШІ, а для того щоб змусити більше думати про вплив великої кількості “звичайних запитів” на водно-стресові регіони. Фоном кампанії є дискусія в Чилі про великі витрати на ШІ. ЦОД потребують величезної кількості електроенергії та великих об’ємів води для охолодження, причому споживання залежить від розташування та типу обладнання. Гіганти хмарних обчислень Amazon, Google і Microsoft — серед компаній, які побудували або планують побудувати дата-центри в регіоні Сантьяго.


Google стверджує, що дата-центр у Кілікура, який компанія ввела в експлуатацію у 2015 році, є “найенергоефективнішим у Латинській Америці” та підкреслює свої інвестиції в проєкти відновлення водно-болотних угідь і зрошення в басейні річки Маїпо. Але компанія зіткнулася з судовим позовом щодо іншого проєкту біля Сантьяго через занепокоєння щодо використання води: Чилі вже десятиліття переживає серйозну посуху.

Джерело: APNews.com

Популярні новини

arrow left
arrow right
Конкурент Google: вийшов новий ChatGPT Translate з підтримкою понад 50 мов
Криза бібліотек: користувачі ChatGPT масово вимагають вигадані книжки, це ускладнює пошук реальних джерел
Apple запускає передплату Creator Studio: 6 програм для творчості та ШІ за $13/місяць
Письменник Чак Вендіг переконав Google AI Overview, що в нього є кіт Сер Мяулінгтон фон Піссбрет, котрий розмовляє кантонською
OpenAI випустила GPT-5.2, доступну у платному ChatGPT: "Більше економічної цінності для людей"
Концерт скасований через Google AI Overviews: ШІ помилково звинуватив виконавця у злочині
Індустрія штучного інтелекту приховує $120 млрд боргу за центри обробки даних
CEO Logitech натякнула на марність гаджетів з ШІ: “Це розв’язання, яке шукає проблему”
Футуристичне саудівське "місто-лінію" на 9 млн людей перетворять у ШІ-датацентр
Прогноз від BlackRock на 2026 рік: розвиток інституційного біткоїну та інфраструктури ШІ
Google підтвердила баг Pixel з записаними повідомленнями, чутними на іншому боці, але не для всіх апаратів
Всі в ChatGPT! Чатбот отримав власні Adobe Photoshop, Express та Acrobat — безплатна обробка фото та PDF за лічені секунди
ChatGPT б’є по Google: директор з застосунків OpenAI розповів про нові функції пошуку
Time оголосив “Людиною року” штучний інтелект — точніше, “збірну” його творців
OpenAI запустила "захищений" розділ ChatGPT Health для медичних консультацій
Apple знову лідер ринку смартфонів: компанія обігнала Samsung у 2025 році
Microsoft програє ринок ШІ: Copilot має частку лише 1%
Жінка отримала психоз через ШІ: моделювала власне тіло у генераторах зображень і зненавиділа реальне
Telegram оновився: дизайн з "рідким склом" в стилі iOS та стислий виклад повідомлень від ШІ
RemoveWindowsAI: цей скрипт вичистить весь ШІ з Windows 11 за секунди
LG й Mozilla "дали задню": можна буде знести Copilot та вимкнути ШІ у Firefox
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати