Жителі Чилі зображали "ChatGPT з людей" протягом 12 годин на акції проти ЦОД

Близько 50 мешканців спільноти неподалік столиці Чилі провели суботу, вдаючи роботу ChatGPT, який повністю керується людьми, відповідає на запитання та створює кумедні малюнки за командою.





Акція мала підкреслити негативний вплив на екологію центрів обробки даних ШІ в регіоні. Організатори повідомляють, що 12-годинний проєкт отримав понад 25 000 запитів з усього світу. Запит на вебсайті Quili.AI створити зображення “лінивця, який грає в снігу”, не дав миттєвого результату, як у ChatGPT або Google Gemini. Натомість хтось відповів іспанською, попросивши почекати кілька хвилин і нагадав, що відповідь дає людина. Приблизно через 10 хвилин з’явився малюнок: олівцевий ескіз милого, мультяшного лінивця в купі сніжок, який тримає один із них кігтями і збирається кинути.

“Мета — підкреслити прихований водний слід, який стоїть за запитами до ШІ, та заохотити більш відповідальне використання”, — йдеться у заяві організаторки Лорени Антіман з екологічної групи Corporación NGEN.

Відповіді надходили від ротаційної групи волонтерів, які працювали на ноутбуках у громадському центрі в Кілікура, муніципалітеті на окраїні Сантьяго, який став центром розташування ЦОД. На запит журналіста Associated Press про те, хто намалював лінивця, вебсайт відповів, що це місцевий підліток, який допомагає з ілюстраціями. Сайт швидко відповідав на запитання, що ґрунтувалися на культурних знаннях мешканців, наприклад, як приготувати чилійські sopaipillas — смажене тістечко. Коли хтось не знав відповіді, вони ходили по кімнаті, щоб дізнатися, чи хтось інший знає.

“Quili.AI не про те, щоб завжди мати миттєву відповідь. Це про те, щоб усвідомлювати, що не кожне запитання потребує миттєвої відповіді. Коли мешканці чогось не знають, вони можуть сказати про це, поділитися власним поглядом або відповісти з цікавістю, а не з упевненістю”,.— сказала Антіман.

Вона зазначила, що платформа створена не для відкидання “надзвичайно цінних” застосувань ШІ, а для того щоб змусити більше думати про вплив великої кількості “звичайних запитів” на водно-стресові регіони. Фоном кампанії є дискусія в Чилі про великі витрати на ШІ. ЦОД потребують величезної кількості електроенергії та великих об’ємів води для охолодження, причому споживання залежить від розташування та типу обладнання. Гіганти хмарних обчислень Amazon, Google і Microsoft — серед компаній, які побудували або планують побудувати дата-центри в регіоні Сантьяго.





Google стверджує, що дата-центр у Кілікура, який компанія ввела в експлуатацію у 2015 році, є “найенергоефективнішим у Латинській Америці” та підкреслює свої інвестиції в проєкти відновлення водно-болотних угідь і зрошення в басейні річки Маїпо. Але компанія зіткнулася з судовим позовом щодо іншого проєкту біля Сантьяго через занепокоєння щодо використання води: Чилі вже десятиліття переживає серйозну посуху.

Джерело: APNews.com