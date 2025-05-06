OpenAI офіційно лишається некомерційною — компанія переглянула рішення про зміну статусу

CEO OpenAI Сем Альтман / OpenAI

OpenAI скасувала власне рішення про перетворення на комерційну компанію після широких консультацій з громадськістю та юристами.

«Ми прийняли рішення, щоб некомерційна організація залишила за собою контроль над ситуацією, після того, як вислухали громадських лідерів та провели обговорення з офісами генеральних прокурорів Каліфорнії та Делаверу. Ми з нетерпінням чекаємо на подальше обговорення деталей цього плану з ними, Microsoft та нашими новопризначеними комісарами некомерційних організацій», — пише Сем Альтман у відкритому листі до працівників.

Цей крок творців ChatGPT означає перегляд запропонованої раніше реструктуризації та став черговою несподіванкою для інвесторів. Попередня версія плану компанії передбачала існування OpenAI як корпорації на користь суспільного блага, де некомерційна організація лише володіла б акціями та мала б обмежений вплив. Нове рішення зберігає за некомерційною організацією твердий контроль над операціями.

Деякі колишні співробітники та Ілон Маск, співзасновник OpenAI, який пізніше вийшов з компанії, розкритикували попередній план реструктуризації через нібито усунення важливого нагляду за її технологіями. Маск подав судовий позов з метою запобігти змінам, розгляд якого досі триває.

Нещодавно суд погодився з твердженнями, що Маск належним чином заявив про порушення OpenAI неявного контракту, та про «несправедливе збереження вигоди» від попередніх інвестицій в іншому статусі. Хоча наразі суд значною мірою підтримує основну скаргу, OpenAI все ж домоглася відхилення деяких частин позову, зокрема твердження, що Маск був введений в оману публічними заявами OpenAI.

Компанія також зіткнулася з іншими формами зовнішнього тиску. У квітні група юристів, дослідників штучного інтелекту та експертів технологій відкрито виступила проти планів OpenAI щодо реструктуризації у листі генеральним прокурорам Каліфорнії та Делаверу.

Колишні співробітники OpenAI, лауреати Нобелівської премії та професори права також надіслали листи у державні установи з проханням зупинити комерційну реструктуризацію через побоювання щодо безпеки контролю над гіпотетичним надрозумним штучним інтелектом майбутнього.

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Хоча OpenAI й відмовилася від розвороту на користь комерційної діяльності, компанія все ще планує значні зміни своєї корпоративної структури:

«Комерційне LLC у складі некомерційної організації перейде до Корпорації суспільного блага (PBC) з тією ж місією. Замість нашої нинішньої складної структури з обмеженим прибутком, яка мала сенс, коли здавалося, що може бути одна панівна компанія AGI, але не має сенсу у світі багатьох чудових компаній AGI, ми переходимо до звичайної структури капіталу, де кожен має акції. Це не продаж, а зміна структури на щось простіше», — пояснює Альтман.

Новий план може спричинити певну невизначеність щодо фінансового майбутнього OpenAI. Коли компанія отримала масштабний раунд фінансування на $40 млрд у березні, це було пов’язано з певними умовами. Так, японський конгломерат SoftBank, який виділив $30 млрд, прописав умову зменшити свій внесок до $20 млрд, якщо OpenAI не зможе реструктуризуватися в повністю комерційну організацію до кінця 2025 року — що вочевидь й сталося.

Джерела: OpenAI, Ars Technica