Новини IT-бізнес 16.09.2025 comment views icon

OpenAI представила GPT-5-Codex: модель, що працює до 7 годин автономно

author avatar

Маргарита Юзяк

Авторка новин

OpenAI представила GPT-5-Codex: модель, що працює до 7 годин автономно
Depositphotos

OpenAI представила свою нову версію свого ШІ-агента для програмістів — GPT-5-Codex. Вона спеціально оптимізована під кодування.

Хоча запуск GPT-5 вийшов неоднозначним, саме на основі цієї моделі представили ШІ-агента. Codex може автономно виконувати складні завдання без участі людини протягом 7 годин. Вона здатна робити рефакторинг, аналізувати код, проводити рев’ю та надавати підтримку безпосередньо в IDE, терміналі, на GitHub і навіть у ChatGPT.

Компанія в подкасті стверджувала, що GPT-5-Codex навчили не лише писати та доповнювати код, а й знаходити вразливості. Агент працює в ізольованому середовищі: за замовчуванням без доступу до мережі та зовнішніх інструментів, але розробник може активувати їх вручну. Якщо надати доступ до інтернету, модель здатна сама переглядати сторінки, створювати й оновлювати проєкти, а також запускати перевірку коду.

OpenAI акцентує, що GPT-5-Codex краще справляється з рефакторингом у великих репозиторіях і показує вищі результати в бенчмарку SWE-bench Verified порівняно з базовою GPT-5. Для тестів компанія запросила досвідчених інженерів, які сказали, що нова модель робить менше хибних зауважень. Разом з тим вона частіше залишає ті, що мають реальний вплив на якість коду.

OpenAI представила GPT-5-Codex: модель, що працює до 7 годин автономно
Результати в бенчмарку SWE-bench Verified двох моделей від OpenAI

Одне з головних оновлень так зване “динамічне мислення”. Якщо попередні версії визначали час і ресурси на завдання одразу, то GPT-5-Codex може вирішувати вже в процесі, скільки ще йому потрібно працювати. Як пояснив керівник продукту Codex Александр Ембірікос, він бачив приклади, коли модель збільшувала час обробки до 7 годин, якщо проблема цього вимагала.

Модель доступна користувачам ChatGPT Plus, Pro, Business, Edu та Enterprise. У майбутньому OpenAI планує відкрити доступ і через API. Це наступний крок після запуску Codex CLI та хмарної версії Codex — тепер же GPT-5-Codex інтегрується в основні середовища роботи розробників, включно з VS Code та GitHub.

Окремо OpenAI застосувала додаткові заходи безпеки. Річ у тому, що GPT-5-Codex має високі знання в біології та хімії, тому існує ризик використання моделі для небезпечних завдань. Щоб цього уникнути, ввели системи моніторингу та блокування шкідливих сценаріїв. Та і варто не забувати, що розмови з ChatGPT можуть використати в суді проти вас.

Якщо вірити заявам OpenAI, то нова модель може не тільки може написати сайт, провести повноцінний код-рев’ю чи переробити складний шматок репозиторію. Та й робити це годинами автономно під гнучкі підказки розробника.

Спецпроєкти
Як тестують складні інтеграції в FAVBET Tech: розбираємо на прикладі платіжних інтеграцій
Офіс як простір для натхнення: репортаж із головного офісу UKRSIBBANK після масштабної реновації

Джерело: Notebookcheck

Популярні новини

arrow left
arrow right
Google знизив ціни на генерацію відео з Veo 3 на 50%
Comet від Perplexity або інший ШІ-браузер може видати зловмисникам дані кредитки під час обробки вебсторінки, — дослідження Brave
AMD планує «відеокарту» для ШІ — дискретний NPU працюватиме з ПК
Забудьте про Nano Banana: власник TikTok запустив генератор зображень, що "побив у тестах" модель Google
OpenAI "повністю зіпсувала" запуск GPT-5, але трафік подвоївся, — Сем Альтман
Найбільший офер в історії ШІ: Цукерберг пропонував $1,25 млрд інженеру нейромереж за перехід в Meta, а той відмовився
"Я ганьба професії і цієї планети": код із помилками довів ШІ Gemini до істерики в "петлі самозневаги"
Meta роками піратила порнографію для навчання ШІ, — позов
Apple переходить на GPT-5 в iOS 26, iPadOS 26 та macOS Tahoe 26
Джеймс Кемерон вважає ШІ однією з трьох екзистенційних загроз: "Небезпека апокаліпсису в стилі Термінатора існує"
Grok знов чудить: каже, що його вимкнули за Сектор Газа, Ілон Маск розповідає про "дурну помилку"
Вразливий вайб-кодинг: майже половина коду, написаного ШІ, потенційно небезпечна
Початок кінця Google Assistant: зустрічайте Gemini for Home та нову розумну колонку
ChatGPT буде обережним з психікою: OpenAI запровадить тайм-аути та розпізнавання стресів
Gmail як маркетплейс: Google тестує покупки прямо у поштовій рекламі
Вбивця HBM: нова пам'ять для ШІ d-Matrix 3D DRAM (3DIMC) у 10 разів швидша
Google Photos отримує голосове редагування: просто розкажіть, яке фото ви хочете
Вас почули: OpenAI повернула GPT-4o в ChatGPT на тлі незадоволення GPT-5
Ти був мені "другом", а став "офісним клерком": користувачі в розпачі від GPT-5
ChatGPT допоміг автовласнику знайти Lamborghini, який викрали 2 роки тому
Перша у світі програма-вимагач на базі ШІ виявилася експериментом: вчені показали, наскільки це дешево
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати