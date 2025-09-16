OpenAI представила GPT-5-Codex: модель, що працює до 7 годин автономно

Depositphotos

OpenAI представила свою нову версію свого ШІ-агента для програмістів — GPT-5-Codex. Вона спеціально оптимізована під кодування.

Хоча запуск GPT-5 вийшов неоднозначним, саме на основі цієї моделі представили ШІ-агента. Codex може автономно виконувати складні завдання без участі людини протягом 7 годин. Вона здатна робити рефакторинг, аналізувати код, проводити рев’ю та надавати підтримку безпосередньо в IDE, терміналі, на GitHub і навіть у ChatGPT.

Компанія в подкасті стверджувала, що GPT-5-Codex навчили не лише писати та доповнювати код, а й знаходити вразливості. Агент працює в ізольованому середовищі: за замовчуванням без доступу до мережі та зовнішніх інструментів, але розробник може активувати їх вручну. Якщо надати доступ до інтернету, модель здатна сама переглядати сторінки, створювати й оновлювати проєкти, а також запускати перевірку коду.

OpenAI акцентує, що GPT-5-Codex краще справляється з рефакторингом у великих репозиторіях і показує вищі результати в бенчмарку SWE-bench Verified порівняно з базовою GPT-5. Для тестів компанія запросила досвідчених інженерів, які сказали, що нова модель робить менше хибних зауважень. Разом з тим вона частіше залишає ті, що мають реальний вплив на якість коду.

Одне з головних оновлень так зване “динамічне мислення”. Якщо попередні версії визначали час і ресурси на завдання одразу, то GPT-5-Codex може вирішувати вже в процесі, скільки ще йому потрібно працювати. Як пояснив керівник продукту Codex Александр Ембірікос, він бачив приклади, коли модель збільшувала час обробки до 7 годин, якщо проблема цього вимагала.

Модель доступна користувачам ChatGPT Plus, Pro, Business, Edu та Enterprise. У майбутньому OpenAI планує відкрити доступ і через API. Це наступний крок після запуску Codex CLI та хмарної версії Codex — тепер же GPT-5-Codex інтегрується в основні середовища роботи розробників, включно з VS Code та GitHub.

Окремо OpenAI застосувала додаткові заходи безпеки. Річ у тому, що GPT-5-Codex має високі знання в біології та хімії, тому існує ризик використання моделі для небезпечних завдань. Щоб цього уникнути, ввели системи моніторингу та блокування шкідливих сценаріїв. Та і варто не забувати, що розмови з ChatGPT можуть використати в суді проти вас.

Якщо вірити заявам OpenAI, то нова модель може не тільки може написати сайт, провести повноцінний код-рев’ю чи переробити складний шматок репозиторію. Та й робити це годинами автономно під гнучкі підказки розробника.

