OpenAI "повністю зіпсувала" запуск GPT-5, але трафік подвоївся, — Сем Альтман

Для OpenAI останні тижні стали одними з найважчих за минулі роки. Довгоочікуваний запуск GPT-5 — моделі, яку позиціонували як прорив — обернувся масштабним фіаско.

Компанія ухвалила вкрай суперечливе рішення: повністю відключити попередні моделі й залишити користувачам тільки GPT-5. Це викликало справжній шквал обурення серед тих, хто звик працювати з GPT-4o — попередньою версією з “теплішою” манерою спілкування та більш “людяним” стилем відповідей.

Менш ніж за добу після запуску GPT-5 Альтман був змушений відкотити це рішення: платним підписникам знову відкрили доступ до GPT-4o та вибору моделей. Для CEO це стало показником, що компанія явно помилилася з комунікацією й недооцінила реакцію користувачів.

В інтерв’ю виданню The Verge Сем Альтман прямо визнав помилку:

“Я думаю, ми повністю зіпсували деякі речі в запуску. Ми отримали серйозний урок про те, що означає оновлювати продукт для сотень мільйонів людей в один день”.

Та попри цю самокритику, у словах керівника відчувалася й інша інтонація — хвастощі та спроба показати успіх на тлі скандалу.

“З іншого боку, наш API-трафік подвоївся за 48 годин і продовжує зростати. У нас закінчилися графічні процесори. ChatGPT щодня б’є рекорди за кількістю користувачів. Багатьом користувачам дійсно подобається перемикач моделей”.

Чи є ці заяви правдою — перевірити складно, адже офіційної статистики OpenAI не наводить. Водночас варто враховувати, що навіть негативні заголовки й критика GPT-5 привернули увагу людей, які раніше й не думали тестувати ChatGPT. Ефект “поганої, але гучної реклами” міг зіграти на руку компанії.

Альтман також визнав, що значна частина користувачів відчуває емоційний зв’язок із ChatGPT:

“Є люди, які справді сприймали ChatGPT як партнера у спілкуванні. Ми це усвідомлювали й думали про таких користувачів. А є сотні мільйонів інших, які не мали парасоціальних стосунків із ChatGPT, але звикли, що він відповідає певним чином, підтримує чи підкреслює важливі для них речі”.

Саме ця група — користувачі, що емоційно прив’язалися до “особистостей” моделей — викликає особливе занепокоєння. Упродовж року все більше людей ділилися історіями, як вони “занурювалися” в небезпечні ілюзії, підкріплювані відповідями чатбота. OpenAI визнає проблему, але в GPT-5, за першими ознаками, не з’явилися суттєво кращі “запобіжники”.

Виходить, справжній провал полягав не лише у технічній чи маркетинговій частині запуску, а й у тому, що компанія недооцінила глибину звички до GPT-4o. Для багатьох користувачів тепліший стиль цього бота став настільки важливим, що вони відчули втрату майже на емоційному рівні.

Коли ChatGPT зводить з глузду — OpenAI найняла психіатра, щоб стежити за цим

Джерело: futurism

