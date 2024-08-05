Маск каже, що його спіймали на «гачок тривалої афери» під час створення OpenAI — і знову надумав судитися з Альтманом

У кого сім п’ятниць на тижні, так це в Ілона Маска: у березні мільярдер подав скаргу на OpenAI, у червні передумав і скасував, а зараз, схоже, знову надумав судитися.

На цей раз Маск стверджує, що OpenAI й два її засновники — Сем Альтман і Грег Брокман — порушили засновницьку місію компанії щодо розробки технології штучного інтелекту на благо людства. Так, все те, що ми чули в минулому позові, але з романтичнішими епітетами: мільярдер стверджує, що ним «старанно маніпулювали для створення фальшивого некомерційного підприємства» і загалом спіймали на «гачок тривалої афери».

«Це набагато сильніший позов», — сказав адвокат Маска Марк Тоберофф сайту The New York Times.

У новому позові OpenAI звинувачують у порушенні Закону про корумповані організації, що знаходяться під впливом рекетирів (RICO Act) та у змові з метою шахрайства Ілона Маска, а контракт з Microsoft, як стверджується, повинен анулювати права технічного гіганта на технологію OpenAI, як тільки буде досягнуто штучного інтелекту рівня AGI Сильний штучний інтелект, або загальний штучний інтелект, або штучний генералізований інтелект — штучний інтелект, який може успішно виконати будь-яку інтелектуальну задачу, котру може виконати людина.

Нагадаємо, що Маск співзаснував OpenAI у 2015 році, але вийшов зі складу ради директорів через 3 роки: за твердженням керівників стартапу — через відмову в посаді гендиректора і бажання об’єднати компанію з Tesla. Відтоді, як стартап випустив ChatGPT, Ілон постійно критикує компанію та її очільників, і співпрацю з Microsoft зокрема.

У 2022 році Ілон підписав відкритого листа, який вимагав призупинення розробки ШІ на 6 місяців і, як виявилось, сам тишком-нишком заснував власну компанію зі штучного інтелекту, яка вже випустила чатбот Grok.

Джерело: The Verge

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