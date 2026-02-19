Оператор lifecell запустив економ-тариф для MNP-абонентів за 190 грн

Depositphotos

Український мобільний оператор lifecell розширив дію тарифу “Турбота” на MNP-абонентів — тих, що скористалися послугою перенесення номера з іншої мережі.





Вартість тарифу сягає 190 грн/на місяць. При цьому ціну для “перенесених” абонентів обіцяють зберегти на два роки — до 31 грудня 2027-го. Важливо: тарифний пакет “Турбота” доступний лише для осіб віком від 55 років.

Що пропонують в пакеті послуг?

Безліміт на номери lifecell

20 ГБ інтернету

1000 хв на інші номери

Безлімітний інтернет на соцмережі, стрімінгові сервіси та YouTube

Роумінг в тарифі не передбачений

Під’єднати тариф можна в магазинах lifecell або у центрах обслуговування Volia за наявності паспорта, що підтвердить вік абонента. Додатково користувачам доступна послуга “Тарифна підписка”, яка дозволяє оплатити користування акційним тарифом одразу на 12 пакетів за щомісячною вартістю 161,50 грн.





На цей час lifecell утримує лідерство на ринку перенесення мобільних номерів. Загалом за час дії послуги до оператора перейшли 900 тисяч українців.

Нагадаємо, що раніше оператор підвищив ціни на тарифні плани “Максі” та “Мега” для нових абонентів, а також запровадив ліміти на вхідні дзвінки за несплати тарифу.