Новини Україна 07.01.2026 comment views icon

lifecell запровадив ліміти на вхідні дзвінки за несплати тарифу

author avatar

Катерина Даньшина

Редактор новин

lifecell запровадив ліміти на вхідні дзвінки за несплати тарифу
Depositphotos / ITC

З січня 2026 року український мобільний оператор lifecell запровадив ліміти на вхідні дзвінки за несплати пакету послуг: якщо безплатні хвилини вичерпаються — кожна додаткова коштуватиме 2 гривні.

Головні зміни

З 1 січня 2026 року lifecell оновив стандартну тарифікацію вхідних дзвінків. Якщо абонент не оплатив пакет послуг за тарифом, то вхідні дзвінки (коли телефонують вам) будуть обмежені лімітом, а коли він вичерпається — платними.

  • 500 хвилин безплатно, далі — 2 грн/хв.
  • Умови діють як на території України, так і під час перебування у роумінгу в країнах ЄС.
  • Після сплати за пакет послуг у межах тарифу продовжує діяти безліміт вхідних дзвінків.

Зазначимо, що новину про зміни першим оприлюднив телеграм-канал української телеком-спільноти MZU — Мобільний зв’язок України. Жодних офіційних новин від lifecell не було, однак, якщо “прогулятись” сайтом і зайти в розділ “Додаткові умови надання послуг”, можна знайти відповідний абзац.

lifecell запровадив ліміти на вхідні дзвінки за несплати тарифу

Ми звернулись до lifecell із запитом про коментар та оновимо текст, коли відповідь надійде.

Нагадаємо, що lifecell все ще лишається лідером за кількістю абонентів, які переходять до його мережі за процедурою перенесення номера (MNP). Загалом за час дії послуги до оператора приєдналося майже 845 000 абонентів (70% від загальної кількості українців, які перенесли свої номери).

Раніше ITC писав, що Україну офіційно приєднали до єдиної роумінгової зони ЄС — таким чином українці, що відвідують європейські країни, зможуть користуватися там домашніми мобільними тарифами без доплат (але з обмеженнями).

Vodafone підвищує вартість тарифів з 14 січня: +50-100 грн для Flexx GO та Flexx TOP

Популярні новини

arrow left
arrow right
Клієнт-рекордсмен Rozetka зібрав 600 товарів в один чек на Чорну п'ятницю, а найдорожчий — коштував ₴139 999
ІТ-сектор приносить Україні $500+ млн щомісяця — кожен другий долар експорту послуг
МВС запустило застосунок 112 Ukraine для виклику екстрених служб за відсутності мобільного зв'язку
Шон Пенн знявся в українському фільмі за гонорар в $1
"Київстар" оновить тарифи домашнього інтернету з 6 січня: що зміниться?
OLX запустив опцію "Поторгуватися" зі знижками до 40% від початкової ціни
Гроші з картки "Нацкешбек" більше не доступні для поповнення мобільного — Уряд оновив перелік послуг
Ставки на війну: мапу бойових дій DeepState без дозволу запустили на букмекерські сайти
OpenAI запустила в Україні бюджетну передплату ChatGPT Go за $4
Без оператора і черг: "Нова пошта" відкрила друге відділення самообслуговування в Києві
Київстар підвищує вартість тарифів LOVE UA до +30%
Опендатабот: 60% боргів за "комуналку" в Україні закрили без оплати, чверть боржників — пенсіонери
3 000 км від "Укрзалізниці": в першу годину програму активували 30 тис. людей і закупили 1000 квитків, в топі — рейси з Запоріжжя та Харкова
В Україні стартує "роздача" 3 000 км від "Укрзалізниці": як і де отримати безплатні квитки
Мінфін опублікував законопроєкт про 20% ПДВ для ФОПів — деталі
"Нова пошта" підвищує тарифи з 1 грудня: доставка по Україні обійдеться на ₴10-20 дорожче
Понад 2 млн абонентів "Київстар" під'єднались до супутникового зв'язку Starlink: надіслано 540+ тисяч SMS, найактивніше — на Сході та Півдні
"Укрзалізниця" запускає в поїздах платний Wi-Fi на Starlink
Копія OLX від monobank зібрала 230 тис. користувачів за добу: продано товарів на ₴3,5 млн, а на "збитті" цін зекономили ₴165 тис.
Національний чекап: українці 40+ отримають 2000 грн на перевірку здоров'я — програма стартує 1 січня
Фанат Fallout створив монітор повітряних тривог та відключень електрики у стилі Vault-Tec
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати