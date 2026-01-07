lifecell запровадив ліміти на вхідні дзвінки за несплати тарифу

Depositphotos / ITC

З січня 2026 року український мобільний оператор lifecell запровадив ліміти на вхідні дзвінки за несплати пакету послуг: якщо безплатні хвилини вичерпаються — кожна додаткова коштуватиме 2 гривні.

Головні зміни

З 1 січня 2026 року lifecell оновив стандартну тарифікацію вхідних дзвінків. Якщо абонент не оплатив пакет послуг за тарифом, то вхідні дзвінки (коли телефонують вам) будуть обмежені лімітом, а коли він вичерпається — платними.

500 хвилин безплатно, далі — 2 грн/хв.

Умови діють як на території України, так і під час перебування у роумінгу в країнах ЄС.

Після сплати за пакет послуг у межах тарифу продовжує діяти безліміт вхідних дзвінків.

Зазначимо, що новину про зміни першим оприлюднив телеграм-канал української телеком-спільноти MZU — Мобільний зв’язок України. Жодних офіційних новин від lifecell не було, однак, якщо “прогулятись” сайтом і зайти в розділ “Додаткові умови надання послуг”, можна знайти відповідний абзац.

Ми звернулись до lifecell із запитом про коментар та оновимо текст, коли відповідь надійде.

Нагадаємо, що lifecell все ще лишається лідером за кількістю абонентів, які переходять до його мережі за процедурою перенесення номера (MNP). Загалом за час дії послуги до оператора приєдналося майже 845 000 абонентів (70% від загальної кількості українців, які перенесли свої номери).

Раніше ITC писав, що Україну офіційно приєднали до єдиної роумінгової зони ЄС — таким чином українці, що відвідують європейські країни, зможуть користуватися там домашніми мобільними тарифами без доплат (але з обмеженнями).