tradfi
Новини Україна 12.02.2026 comment views icon

Третій пішов: lifecell оновлює вартість тарифів "Максі" та "Мега" з 18 лютого

author avatar

Катерина Левицька

Редактор новин

lifecell запровадив ліміти на вхідні дзвінки за несплати тарифу
Depositphotos / ITC

Український оператор lifecell переглянув тарифні плани “Максі” та “Мега”. Важливо: ціни змінюються виключно для нових абонентів, чинні — зберігають за собою попередню вартість.


Нові умови набудуть чинності 18 лютого 2026 року, згідно з інформацією української телеком-спільноти MZU.

Тариф “Максі”

  • 270 грн — для перенесених номерів;
  • 350 грн — для персоніфікованих номерів;
  • 400 грн — стандартна вартість.

Тариф включає 20 або 25 ГБ інтернету, безлімітні дзвінки на lifecell, 750 хв + 750 хв на всі номери по Україні (окрім lifecell) за своєчасну оплату тарифу та безліміт на застосунки в Україні (YouTube, Instagram, TikTok, Telegram, WhatsApp, Facebook, Messenger, X та інші).

Тариф “Мега”

Для тарифу “Мега” стандартна вартість складатиме 550 грн за 4 тижні, перенесені та персоніфіковані номери змін не зазнають.


  • 350 грн — для перенесених номерів;
  • 450 грн — для персоніфікованих номерів;
  • 550 грн — стандартна вартість.

Тариф включає 50 ГБ або безліміт на інтернет, безлімітні дзвінки на lifecell,  1000 хв + 1000 хв на всі номери по Україні (окрім lifecell) за своєчасну оплату тарифу та безліміт на застосунки (YouTube, Instagram, TikTok, Telegram, WhatsApp, Facebook, Messenger, X та інші).

Абоненти, які активували вищезгадані тарифні плани до 17.02.2026 включно, змін в пакеті послуг на 4 тижні не зазнають. Вартість послуги “Тарифна підписка” розраховуватиметься за ціною чотиритижневого пакета, встановленою для нових абонентів відповідного тарифу (незалежно від поточної вартості пакета послуг у тарифі абонента).

Нагадаємо, що кількома днями раніше Vodafone підвищив вартість тарифів в межах послуги “Рік без абонплат” (ще +70-110 грн за кожен місяць), а “Київстар” переглянув ціни одразу в 7 архівних планах.

lifecell запровадив ліміти на вхідні дзвінки за несплати тарифу

Спецпроєкти
Потужність 19 000 Па і точне миття вздовж країв: як Dreame L40 Ultra AE прибирає у найскладніших місцях
ITForce як digital-агенція: чому міжнародні сертифікації мають значення для бізнесу

Популярні новини

arrow left
arrow right
"Київстар" купує Comfy: ключові цифри та деталі угоди від Forbes
Дія.Підпис оновився: тепер треба фізичний паспорт та NFC
"Київстар" під'єднав 3+ млн абонентів до супутникового зв'язку Starlink: надіслано 1,2 млн SMS, найактивніші — Київ, Львів та Вінниця
В monobank запустили інвестиції для "банок" з євро та доларами: до 3,7% річних залежно від валюти
"Нова пошта" запустила сервіс "Вільні руки": доставка багажу на вокзали від 399 грн
Скільки протримається зв'язок в Україні у "тотальний" блекаут? Відповідають Київстар, Vodafone та lifecell
"Київстар" оновить тарифи домашнього інтернету з 6 січня: що зміниться?
Необанк Revolut припиняє роботу в Україні: гроші з рахунків можна вивести протягом 60 днів
Пакувальник "Укрпошти" в Києві викрав 5 смартфонів Xiaomi з посилок і здав у ломбард — збитки оцінили всього в 6 тис. грн
В Україні легалізували День програміста як професійне свято — Кабмін погодив нову дату
YouTube запустив в Україні нові функції батьківського контролю: ліміт часу на Shorts та нагадування про перерви
Україна посіла перше місце у світі за використанням стейблкоїнів відносно ВВП
Vodafone підвищує вартість тарифів в межах послуги "Рік без абонплат": ще +70-110 грн за кожен місяць
"Укрзалізниця" запускає в поїздах платний Wi-Fi на Starlink
В Приват24 додали "Запит на оплату" — функцію поділу витрат між користувачами
lifecell запровадив ліміти на вхідні дзвінки за несплати тарифу
Понад 2 млн абонентів "Київстар" під'єднались до супутникового зв'язку Starlink: надіслано 540+ тисяч SMS, найактивніше — на Сході та Півдні
Vodafone підвищує вартість тарифів з 14 січня: +50-100 грн для Flexx GO та Flexx TOP
Київстар активував супутниковий інтернет Starlink на iPhone
"Все управління військами лягло": доступ до інтернету Starlink втратили майже 90% російських підрозділів
Посунув "Аватар 3": трилер "Служниця" зібрав ₴60 млн в Україні за три тижні
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати