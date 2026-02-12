Третій пішов: lifecell оновлює вартість тарифів "Максі" та "Мега" з 18 лютого

Depositphotos / ITC

Український оператор lifecell переглянув тарифні плани “Максі” та “Мега”. Важливо: ціни змінюються виключно для нових абонентів, чинні — зберігають за собою попередню вартість.





Нові умови набудуть чинності 18 лютого 2026 року, згідно з інформацією української телеком-спільноти MZU.

Тариф “Максі”

270 грн — для перенесених номерів;

350 грн — для персоніфікованих номерів;

400 грн — стандартна вартість.

Тариф включає 20 або 25 ГБ інтернету, безлімітні дзвінки на lifecell, 750 хв + 750 хв на всі номери по Україні (окрім lifecell) за своєчасну оплату тарифу та безліміт на застосунки в Україні (YouTube, Instagram, TikTok, Telegram, WhatsApp, Facebook, Messenger, X та інші).

Тариф “Мега”

Для тарифу “Мега” стандартна вартість складатиме 550 грн за 4 тижні, перенесені та персоніфіковані номери змін не зазнають.





350 грн — для перенесених номерів;

450 грн — для персоніфікованих номерів;

550 грн — стандартна вартість.

Тариф включає 50 ГБ або безліміт на інтернет, безлімітні дзвінки на lifecell, 1000 хв + 1000 хв на всі номери по Україні (окрім lifecell) за своєчасну оплату тарифу та безліміт на застосунки (YouTube, Instagram, TikTok, Telegram, WhatsApp, Facebook, Messenger, X та інші).

Абоненти, які активували вищезгадані тарифні плани до 17.02.2026 включно, змін в пакеті послуг на 4 тижні не зазнають. Вартість послуги “Тарифна підписка” розраховуватиметься за ціною чотиритижневого пакета, встановленою для нових абонентів відповідного тарифу (незалежно від поточної вартості пакета послуг у тарифі абонента).

Нагадаємо, що кількома днями раніше Vodafone підвищив вартість тарифів в межах послуги “Рік без абонплат” (ще +70-110 грн за кожен місяць), а “Київстар” переглянув ціни одразу в 7 архівних планах.