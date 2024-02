«Оппенгеймер» отримав сім нагород кінопремії BAFTA. Перемога «20 днів у Маріуполі» та ішні переможці

На церемонії нагородження британської кіноакадемії BAFTA, яку вів шотландський актор Девід Теннант, головний переможець — «Оппенгеймер» Кристофера Нолана, який отримав одразу сім нагород. «20 днів у Маріуполі» номінувався двічі, але зумів стати кращим лише кращим документальним фільмом.

Серед перемог «Оппенгеймера» — нагорода за найкращу чоловічу роль для Кілліана Мерфі, нагорода за найкращу чоловічу роль другого плану для Роберта Дауні-молодшого, нагорода за найкращу режисуру для Кристофера Нолана та найкращий фільм.

Чорно-комедійна науково-фантастична стрічка «Бідолахи» (POOR THINGS) Йоргоса Лантімоса була номінована 11 разів, та отримала п’ять трофеїв, в тому числі одну нагороду для Емми Стоун за найкращу жіночу роль. Фільм Джонатана Глейзера «Зона інтересу» (THE ZONE OF INTEREST) був відзначений тричі з дев’яти номінацій.

Натомість кримінальна драма Мартіна Скорсезе «Вбивці квіткового місяця» (KILLERS OF THE FLOWER MOON), яка також мала дев’ять номінацій, залишилася без перемоги, як і «Барбі» та «Маестро», передає Hollywood Reporter.

КРАЩИЙ ФІЛЬМ

ANATOMY OF A FALL Марі-Анж Лучіані, Девід Тіон

THE HOLDOVERS Марк Джонсон

KILLERS OF THE FLOWER MOON Ден Фрідкін, Даніель Лупі, Мартін Скорсезе, Бредлі Томас

OPPENHEIMER Кристофер Нолан, Чарльз Ровен, Емма Томас

POOR THINGS Ед Гіні, Йоргос Лантімос, Ендрю Лоу, Емма Стоун

ГОЛОВНА ЖІНОЧА РОЛЬ

ФАНТАЗІЯ БАРРІНО The Color Purple

САНДРА ГЮЛЛЕР Anatomy of a Fall

КЕРІ МАЛІГАН Maestro

ВІВІАН ОПАРА Rye Lane

МАРГО РОББІ Barbie

ЕММА СТОУН Poor Things

ВИКОНАВЕЦЬ ГОЛОВНОЇ РОЛІ

БРЕДЛІ КУПЕР Maestro

КОЛМАН ДОМІНГО Rustin

ПОЛ ДЖАМАТТІ The Holdovers

БАРРІ КЕГАН Saltburn

КІЛЛІАН МЕРФІ Oppenheimer

ТЕО Ю Past Lives

EE RISING STAR AWARD (за яку голосувала громадськість)

ФІБІ ДАЙНЕВОР

АЙО ЕДЕБІРІ

ЯКОБ ЕЛОРДІ

МІА МАККЕННА-БРЮС

СОФІ ВІЛЬДЕ

РЕЖИСЕР

ALL OF US STRANGERS Ендрю Хей

ANATOMY OF A FALL Жюстін Трієт

THE HOLDOVERS Александр Пейн

MAESTRO Бредлі Купер

OPPENHEIMER Кристофер Нолан

THE ZONE OF INTEREST Джонатан Ґлейзер

МАКІЯЖ ТА ЗАЧІСКИ

KILLERS OF THE FLOWER MOON Кей Георгіу, Томас Неллен

MAESTRO Сіан Грігг, Кей Георгіу, Казу Хіро, Лорі МакКой-Белл

NAPOLEON Яна Карбоні, Франческо Пегоретті, Сатіндер Чамбер, Джулія Вернон

OPPENHEIMER Луїза Абель, Хайме Лі Макінтош, Джейсон Хамер, Ахоу Мофід

POOR THINGS Надя Стейсі, Марк Кульє, Джош Вестон

ДИЗАЙН КОСТЮМІВ

BARBIE Жаклін Дюрран

KILLERS OF THE FLOWER MOON Жаклін Вест

NAPOLEON Дейв Кроссман, Джанті Йейтс

OPPENHEIMER Еллен Міронік

POOR THINGS Холлі Вотдінгтон

ВИДАТНИЙ БРИТАНСЬКИЙ ФІЛЬМ

ALL OF US STRANGERS Ендрю Хей, Грем Бродбент, Піт Чернін, Сара Гарві

HOW TO HAVE SEX Моллі Меннінг Вокер, Емілі Лео, Івана Маккіннон, Константінос Контовракіс

NAPOLEON Рідлі Скотт, Марк Хаффем, Кевін Дж.

THE OLD OAK Кен Лоуч, Ребекка О’Брайен, Пол Лаверті

POOR THINGS Йоргос Лантімос, Ед Гіні, Ендрю Лоу, Емма Стоун, Тоні Макнамара

RYE LANE Рейн Аллен-Міллер, Івонн Ісімеме Ібазебо, Деміан Джонс, Нейтан Брайон, Том Мелія

SALTBURN Смарагд Феннелл, Джозі Макнамара, Марго Роббі

SCRAPPER Шарлотта Ріган, Тео Барроуклаф

WONKA Пол Кінг, Александра Дербішир, Девід Гейман, Саймон Фарнабі

THE ZONE OF INTEREST Джонатан Глейзер, Джеймс Вілсон, Єва Пущинська

БРИТАНСЬКА КОРОТКОМЕТРАЖНА АНІМАЦІЯ

CRAB DAY Росс Стрінгер, Бартош Станіславек, Александра Сикулак

VISIBLE MENDING Саманта Мур, Тіллі Бенкрофт

WILD SUMMON Карні Аріелі, Сол Фрід, Джей Вуллі

БРИТАНСЬКИЙ КОРОТКОМЕТРАЖНИЙ ФІЛЬМ

FESTIVAL OF SLAPS Абду Сіссе, Шері Дарбон, Джордж Тельфер

GORKA Джо Вайланд, Алекс Джефферсон

JELLYFISH AND LOBSTER Ясмін Афіфі, Елізабет Руфаї

SUCH A LOVELY DAY Саймон Вудс, Поллі Стоукс, Емма Нортон, Кейт Фіббс

YELLOW Ельхам Ехсас, Діна Мусаві, Азім Бхаті, Янніс Манолопулос

ПРОДАКШН-ДИЗАЙН

BARBIE Сара Ґрінвуд, Кеті Спенсер

KILLERS OF THE FLOWER MOON Джек Фіск, Адам Вілліс

OPPENHEIMER Рут де Йонг, Клер Кауфман

POOR THINGS Шона Хіт, Джеймс Прайс, Жужа Михалек

THE ZONE OF INTEREST Кріс Одді, Йоанна Марія Кусь, Катажина Сікора

ЗВУК

FERRARI Анджело Бонанні, Тоні Ламберті, Енді Нельсон, Лі Орлофф, Бернард Вайзер

MAESTRO Річард Кінг, Стів Морроу, Том Озаніч, Джейсон Рудер, Дін Зупанчіч

MISSION: IMPOSSIBLE — DEAD RECKONING PART ONE Кріс Бердон, Джеймс Х. Мейтер, Кріс Манро, Марк Тейлор

OPPENHEIMER Віллі Бертон, Річард Кінг, Кевін О’Коннелл, Гарі А. Ріццо

THE ZONE OF INTEREST Джонні Берн, Тарн Віллерс

ОРИГІНАЛЬНА ОЦІНКА

KILLERS OF THE FLOWER MOON Роббі Робертсон

OPPENHEIMER Людвіг Ґьоранссон

POOR THINGS Джерскін Фендрікс

SALTBURN Ентоні Вілліс

SPIDER-MAN: ACROSS THE SPIDER-VERSE Деніел Пембертон

ДОКУМЕНТАЛЬНИЙ ФІЛЬМ

20 ДНІВ У МАРІУПОЛІ Мстислав Чернов, Рані Аронсон Рат

AMERICAN SYMPHONY Метью Хайнеман, Лорен Доміно, Джоедан Окунь

BEYOND UTOPIA Мадлен Гевін, Рейчел Коен, Яна Едельбаум

STILL: A MICHAEL J. FOX MOVIE Девіс Ґуґґенхайм, Джонатан Кінг, Аннетта Маріон

WHAM! Кріс Сміт

АДАПТОВАНИЙ СЦЕНАРІЙ

ALL OF US STRANGERS Ендрю Хей

AMERICAN FICTION Корд Джефферсон

OPPENHEIMER Крістофер Нолан

POOR THINGS Тоні Макнамара

THE ZONE OF INTEREST Джонатан Ґлейзер

АКТРИСА ДРУГОГО ПЛАНУ

ЕМІЛІ БЛАНТ Oppenheimer

ДАНІЕЛЬ БРУКС The Color Purple

КЛЕР ФОЙ All of Us Strangers

САНДРА ХЮЛЛЕР The Zone of Interest

РОЗАМУНД ПАЙК Saltburn

ДА’ВАЙН ДЖОЙ РЕНДОЛЬФ The Holdovers

АКТОР ДРУГОГО ПЛАНУ

РОБЕРТ ДЕ НІРО Killers of the Flower Moon

РОБЕРТ ДАУНІ-МОЛОДШИЙ Oppenheimer

ЯКОБ ЕЛОРДІ Saltburn

РАЙАН ГОСЛІНГ Barbie

ПАУЛЬ МЕСКАЛЬ All of Us Strangers

ДОМІНІК СЕССА The Holdovers

КІНЕМАТОГРАФІЯ

KILLERS OF THE FLOWER MOON Родріґо Прієто

MAESTRO Метью Лібатік

OPPENHEIMER Хойт ван Хойтема

POOR THINGS Роббі Райан

THE ZONE OF INTEREST Лукаш Зал

РЕДАКТУРА

ANATOMY OF A FALL Лоран Сенешаль

KILLERS OF THE FLOWER MOON Тельма Шунмейкер

OPPENHEIMER Дженніфер Ламе

POOR THINGS Йоргос Мавропсарідіс

THE ZONE OF INTEREST Пол Вотс

КАСТИНГ

ALL OF US STRANGERS Кехлін Кроуфорд

ANATOMY OF A FALL Синтія Арра

THE HOLDOVERS Сьюзен Шопмейкер

HOW TO HAVE SEX Ізабелла Одоффін

KILLERS OF THE FLOWER MOON Еллен Льюїс, Рене Хейнс

ФІЛЬМ НЕ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ

20 ДНІВ У МАРІУПОЛІ Мстислав Чернов, Рейні Аронсон Рат

ANATOMY OF A FALL Жюстін Тріє, Марі-Анж Лучіані, Девід Тіон

PAST LIVES Селін Сонг, Девід Хінойоса, Памела Коффлер, Крістін Вашон

SOCIETY OF THE SNOW Х.А. Байона, Белен Атьєнца

THE ZONE OF INTEREST Джонатан Ґлейзер

ВИДАТНИЙ ДЕБЮТ БРИТАНСЬКОГО ПИСЬМЕННИКА, РЕЖИСЕРА ТА ПРОДЮСЕРА

BLUE BAG LIFE Ліза Селбі (режисер), Ребекка Ллойд-Еванс (режисер, продюсер), Алекс Фрай (продюсер)

BOBI WINE: THE PEOPLE’S PRESIDENT Крістофер Шарп (режисер) [також режисер Мозес Бвайо].

EARTH MAMA Савана Ліф (сценарист, режисер, продюсер), Ширлі О’Коннор (продюсер), Медб Ріордан (продюсер)

HOW TO HAVE SEX Моллі Меннінг Вокер (сценарист, режисер)

IS THERE ANYBODY OUT THERE? Елла Глендінінг (режисер)

АНІМАЦІЙНИЙ ФІЛЬМ

THE BOY AND THE HERON Хаяо Міядзакі, Тошіо Судзукі

CHICKEN RUN: DAWN OF THE NUGGET Сем Фелл, Лейла Хобарт, Стів Пеграм

ELEMENTAL Пітер Сон, Деніз Рім

SPIDER-MAN: ACROSS THE SPIDER-VERSE Хоакім Дос Сантос, Кемп Пауерс, Джастін К. Томпсон, Аві Арад, Філ Лорд, Крістофер Міллер, Емі Паскаль, Крістіна Стейнберг

СПЕЦІАЛЬНІ ВІЗУАЛЬНІ ЕФЕКТИ

THE CREATOR Джонатан Буллок, Шармейн Чан, Ян Комлі, Джей Купер

GUARDIANS OF THE GALAXY VOL. 3 Тео Бялек, Стефан Черетті, Алексіс Вайсброт, Ґай Вільямс

MISSION: IMPOSSIBLE — DEAD RECKONING PART ONE Ніл Корболд, Сімона Коко, Джефф Сазерленд, Алекс Вуттке

NAPOLEON Генрі Баджетт, Ніл Корболд, Чарлі Хенлі, Люк-Евен Мартін-Фенуйє

POOR THINGS Саймон Г’юз

ОРИГІНАЛЬНИЙ СЦЕНАРІЙ

ANATOMY OF A FALL Жюстін Тріє, Артур Харарі

BARBIE Грета Гервіг, Ноа Баумбах

THE HOLDOVERS Девід Гемінґсон

MAESTRO Бредлі Купер, Джош Сінгер

PAST LIVES Селін Сонг

