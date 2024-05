«Останні з нас» / The Last of Us — перший погляд на персонажів 2-го сезону серіалу HBO

Джоел і Еллі з’явилися на перших фотографіях довгоочікуваного другого сезону серіалу HBO «Останні з нас». Вони були оприлюднені в середу під час презентації Warner Bros. Discovery Upfront у Нью-Йорку.

Дебютний сезон The Last of Us / «Останні з нас» виявився надзвичайно успішним та навіть встановив рекорд як найпопулярніший перший сезон HBO серед усіх серіалів сервісу. Також він отримав 8 нагород «Еммі».

Другий сезон серіалу «Останні з нас» очікується у 2025 році. Зірки Педро Паскаль і Белла Ремсі повернуться до виконання своїх ролей суворого контрабандиста Джоела та підлітка Еллі, відповідно. Акторський склад другого сезону також включає Габріеля Луну в ролі Томмі та Рутіну Уеслі в ролі Марії.

Раніше було оголошено новий акторський склад: Кейтлін Девер у ролі Еббі, Ізабела Мерсед у ролі Діни, Янг Мазіно у ролі Джессі, Аріела Барер у ролі Мела, Таті Габріель у ролі Нори, Спенсер Лорд у ролі Оуена та Денні Рамірез у ролі Менні. Кетрін О’Хара також виступає в якості запрошеної зірки.

Серіал The Last of Us / «Останні з нас» заснований на подіях однойменної гри, випущеній для консолі PS3 у 2013 році. Історія розгортається через 20 років після знищення сучасної цивілізації. Джоела наймають, щоб вивезти 14-річну дівчину Еллі із зони репресивного карантину. Те, що починається як невелика робота, незабаром стає жорстокою, карколомною подорожжю, оскільки вони обидва повинні перетнути США та покладатися одне від одного, щоб вижити.

Сценаристами та виконавчими продюсерами серіалу стали Крейг Мейзін та Ніл Дракман. Раніше Мейзін сказав, що теорії про другий сезон, засновані на натяках у першому сезоні та відеогрі, які розповсюджуються в Інтеренті, здебільшого невірні:

«Я трохи спостерігав за подіями в Інтернеті, люди дуже розумні, їм подобається дивитися, де ми знімаємо, а потім у них є всі ці блискучі теорії про те, що це означає», — сказав Мейзін у своєму подкасті Scriptnotes. «Я б хотів обійняти кожного з них і сказати: «Ні». Більшість теорій невірні, деякі з них правильні наполовину, деякі припущення правильні на 28%».

Джерело: hollywoodreporter