«Евакуація 3» — Кріс Гемсворт каже, що триквел бойовика «у розробці»

Останніми місяцями було чимало чуток стосовно третьої частини франшизи Extraction / «Евакуація». Ще минулого року виконавець головної ролі Кріс Гемсворт та режисер фільмів Сем Харгрейв заявили, що Тайлер Рейк знову з’явиться на екранах, щоб продемонструвати ще більшого героїзму. Це було й не дивно після успіху другої частини.

Згодом про третю частину заговорили голова Netflix Film Скотт Стубер та сценарист і продюсер Джо Руссо. Але фільмування продовження багато в чому залежало від графіка Гемсворта. І ось тепер він пролив трохи додаткового світла на майбутнє фільму «Евакуація 3».

Під час нещодавнього інтерв’ю зі Стівом Вайнтраубом з Collider Гемсворт розповів, що для третьої частини франшизи колеса крутяться, перо кладеться на папір, а акторський склад і знімальна група готуються, щоб зафільмувати нову пригоду найманця Тайлера Рейка:

«Я не знаю, коли ми почнемо, але він в роботі».

Також зазначається, що знімання бойовиків – це досить небезпечна справа. Вайнтрауб розповів про епізод, коли режисер Сем Харгрейв ледь не помер після того, як його «здуло з поїзда».

Кріс Гемсворт також пригадав кілька випадків, які могли погано закінчитися Харгрейва:

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«Так, він також був прив’язаний до передньої частини машини, яка врізалася в іншу машину… І його нога застрягла біля ступиці колеса. Дивом він не розбив ногу. У будь-якому випадку, так, є кілька таких історій».

Джерело: collider