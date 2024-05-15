Трейлер Assassin’s Creed Shadows та все, що відомо про гру на цей час

Вийшов перший трейлер Assassin’s Creed Shadow, у якому показано двох героїв, доступних гравцю. Один з них — перший в історії Японії темношкірий самурай Ясуке, сподвижник Оди Нобунаги. Іншим стала більш традиційна вбивця-шинобі Наое.

Схоже, що герої Assassin’s Creed Shadows опиняться на протилежних боках конфлікту, але об’єднаються разом проти спільного ворога. Ясуке та Наое працюватимуть, щоб здобути довіру один до одного, а самурай пристосовується до зовсім іншого світу навколо себе.

З трейлера можна зрозуміти, що Ясуке надає перевагу стилю бою самурая, тоді як прихована робота Наое більше нагадує традиційне походження серії AC. Здається, Ubisoft намагається знайти баланс між старим та новим геймплеєм Assassin’s Creed, і спробує гравцеві можливість використовувати обидва стилі проходження. Наявність двох героїв дозволить перемикатися між прихованим та більш брутальним стилем залежно від ситуації.

«Це відразу створює таку відмінність. Ясуке може битися, використовуючи всі свої переваги; його статура, він великий хлопець. Він може зламати двері, він може битися з кількома ворогами, він може пробити броню. Порівняйте це з Наое. Її характер і її одяг, це справді про те, щоб бути непомітною та невпізнаною. Вона єдина з прихованими лезами, тому має явні переваги, які дають змогу ховатися й битися, навіть якщо можна робити те й інше», — сказав директор гри Чарльз Бенуа.

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Помічник режисера оповідання Брук Девіс описала Наое як дуже активну, пристрасну та рішучу жінку, яка налаштована на свої цілі: «Вона як би тримає серце в рукаві, і вона скаже те, що відчуває у розпалі моменту, і є ця інтенсивність, яку вона вносити як шинобі, але вона також присутня у стосунках». Дейвіс описала Ясуке як вдумливого та розважливого у протилежність Наое.

На початку тижня Ubisoft ненавмисно оприлюднила дату випуску гри: відео-заповнювач для сьогоднішнього трейлера, яке було швидко видалено видавцем, показало дату 15 листопада, яку сьогодні підтверджено трейлером.

Assassin’s Creed Shadows стане наступною великою грою у франшизі від Ubisoft Quebec, після успіху Assassin’s Creed Valhalla 2020 року. Розробник Марк-Алексіс Коут, який був креативним директором та продюсером деяких ігор Assassin’s Creed, описав Shadows як «наступний преміальний флагман Ubisoft та «майбутнє наших RPG-ігор з відкритим світом в Assassin’s Creed».

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Креативний директор Джонатан Дюмон розповів про карту Assassin’s Creed Shadows, яка займає частину Японії 16 століття. Цей регіон має приблизно такий самий розмір, як частина Стародавнього Єгипту в Origins, але він базується на більш реалістичному масштабі. Дюмон пояснює, що «оточення здається ширшим» у Shadows порівняно з Origins. Ubisoft «справді хотіла, щоб гори відчувалися як гори», те ж стосується і японських замків. Директор гри Чарльз Бенуа каже, що замки настільки великі, що кожен з них сам собою є рівнем гри. Кожен — окрема велика пригода.

Відомо, що гра вийде на ПК, PS5 та Xbox Series X. Ціни на ПК та PS5:

Джерела: Ubisoft, GamesRadar, IGN