Новини Кіно 15.05.2024 о 18:13 comment views icon

«Дюна: Пророцтво» — перший тизер-трейлер серіалу Max. Прем‘єра восени

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Андрій Русанов

Автор сайту

«Дюна: Пророцтво» — перший тизер-трейлер серіалу Max. Прем‘єра восени

Стрімінг Max (колишній HBO Max) опублікував тизер-трейлер серіалу «Дюна: Пророцтво» за романом «Орден сестер Дюни» Браяна Герберта та Кевіна Джея Андерсона. Раніше він заявлявся з назвою «Дюна: Сестринство».

«За 10 000 років до піднесення Пола Атріда «Дюна: Пророцтво» розповідає про двох сестер Харконнен, які борються з силами, що загрожують майбутньому людства та створюють легендарну секту, яка стане відомою як Бене Гессерит».

Перший сезон складатиметься з шести епізодів. Він вийде восени 2024 року.


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