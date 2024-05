«Ми промахнулись». Apple перепросила за «руйнівне» промо iPad, але, схоже, не збирається його видаляти

Ролик «Crush» був опублікований перед презентацією нових iPad і демонстрував, як гідравлічний прес знищує різноманітні речі для творчості.

Рекламу Apple і заяву Кука з критикою сприйняли у мережі, зазначаючи, що компанія «знецінює творчість і роботу» інших людей. На відео також зреагували відомі актори, режисери та сценаристи. Г’ю Грант, до прикладу, репостнув його на свою сторінку в X із підписом:

Згодом віце-президент Apple з маркетингу Тор Мірен у заяві Ad Age сказав, що компанія «промахнулася»:

Зважаючи на те, що ролик досі доступний на сторінці гендиректора компанії в X, вибачення звучать дещо сумнівно. На цю мить в «Crush» майже 56 млн переглядів.

Meet the new iPad Pro: the thinnest product we’ve ever created, the most advanced display we’ve ever produced, with the incredible power of the M4 chip. Just imagine all the things it’ll be used to create. pic.twitter.com/6PeGXNoKgG

— Tim Cook (@tim_cook) May 7, 2024