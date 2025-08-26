OPPO Reno14 5G, FS 5G та F 5G вже в Україні: ШІ-смартфони від 16 тис. грн

Компанія OPPO AED Україна презентувала на українському ринку серію смартфонів OPPO Reno14. Споживачам будуть доступні три моделі Reno14 5G, Reno14 FS 5G та Reno14 F 5G. Вони позиціюються як смартфони із штучним інтелектом.

OPPO Reno14 5G

Модель OPPO Reno14 5G отримала 6,59-дюймовий AMOLED-дисплей з роздільною здатністю 2760×1256 пікселів. Екран підтримує частоту оновлення зображення 120 Гц, HDR10+, типову яскравість 600 ніт та пікову яскравість 1200 ніт. За продуктивність відповідає процесор Dimensity 8350. В Україні буде доступна модель з 12 ГБ оперативної пам’яті та сховищем місткістю 256 ГБ. Корпус забезпечує захист від пилу та води за стандартом IP69.

Камера на тильній панелі складається з трьох модулів. Головний має сенсор 50 Мп, OIS та об’єктив f/1.8. Він доповнений 50 Мп перископічним телефото модулем (80 мм, 3,5x, OIS) та 8 Мп надширококутним модулем з автофокусом. Фронтальна камера також містить 50 Мп сенсор з автофокусом. Reno14 5G оснащений системою потрійного спалаху. Основна і надширококутна камери використовують подвійні спалахи для якісного освітлення зблизька. Третій блок — це перший у галузі спеціальний спалах для телефото модуля. Ця система спалаху забезпечує в 10 разів вищу яскравість, ніж рішення попереднього покоління. Це дозволяє добре освітити віддалені об’єкти.

ITC.ua у Telegram: нас читає навіть ChatGPT ПІДПИСАТИСЯ

Місткість батареї становить 6000 мА·год. Пристрій підтримує швидке заряджання потужністю 80 Вт. Новинка має товщину 7,32 мм та вагу 187 г. Корпус забезпечує захист від води та пилу за стандартом IP69.

OPPO Reno14 FS 5G

У випадку OPPO Reno14 FS 5G використовується 6,57-дюймова AMOLED панель з роздільною здатністю 2372×1080 пікселів та частотою оновлення 120 Гц. Пристрій працює на платформі Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 з GPU Adreno 710. Обсяг оперативної пам’яті становить 12 ГБ, а місткість вбудованого сховища ─ 512 ГБ.

Камера на задній панелі теж потрійна, але трохи простіша. Головний 50-мегапіксельний модуль доповнений 8-мегапіксельним надширококутним модулем та 2-мегапіксельним макро модулем. Фронтальна камера ─ 32-мегапіксельна. Reno14 FS 5G оснащений подвійною системою спалаху для близьких об’єктів, яка забезпечує яскравість, удвічі більшу за яскравість попереднього покоління.

Місткість акумулятора також становить 6000 мА·год, а ле потужність швидкого заряджання обмежена на рівні 45 Вт. Захист від води та пилу зберегли.

OPPO Reno14 F 5G

Пристрій отримав 6,57-дюймовий AMOLED-дисплей з роздільною здатністю 2372х1080 пікселів та частотою оновлення до 120 Гц. Екран підтримує типову яскравість до 600 ніт та пікову яскравість до 1400 ніт. Також заявлено про охоплення 100% колірних діапазонів sRGB та DCI-P3.

Як і версія OPPO Reno14 FS 5G, ця модель отримала процесор Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 з GPU Adreno 710. Смартфон може містити 8 або 12 ГБ оперативної пам’яті LPDDR4X та 256 або 512 ГБ вбудованого сховища UFS 3.1. Підтримується можливість встановлення карти пам’яті. Смартфон OPPO Reno14 F 5G має батарею місткістю 6000 мАгод та підтримує швидку зарядку потужністю 45 Вт.

Камера на задній панелі потрійна. Вона включає головний 50-мегапіксельний модуль з 2-осьовою OIS, 8-мегапіксельний надширококутний модуль та 2-мегапіксельний макро модуль. Основна камера здатна записувати відео до 4K/30p. Камера на передній панелі отримала 32-мегапіксельний сенсор та автофокус, а запис відео обмежений 1080/30p.

Штучний інтелект

Виробник особливу увагу приділяє ШІ-можливостям серії Reno14. Функція ШІ Livephoto 2.0 використовує апаратне рішення Dual Exposure Fusion. Фактично смартфони серії Reno14 одночасно роблять короткий знімок для фіксації руху і довгий знімок для збору більшої кількості світла, об’єднуючи ці кадри в режимі реального часу. Водночас ШІ Редактор (AI Editor) пропонує набір інструментів для легкої обробки знімків. ШІ Перекомпонування (AI Recompose) автоматично налаштовує пропорції, обрізає та коригує зображення, виправляючи спотворення та застосовуючи різні фільтри. Користувачі можуть вибирати з декількох варіантів і отримувати результат одним кліком.

Завдяки функції ШІ Ідеальний кадр (AI Perfect Shot) смартфон може виправити небажані вирази обличчя, закриті очі або волосся, що закриває обличчя. ШІ Вирізання зображень (AI Eraser) видаляє небажаних людей або об’єкти одним дотиком, Ші Видалення бліків (AI Reflection Remover) знаходить і усуває відблиски скла, ШІ Покращення Чіткості (AI Clarity Enhancer) використовує штучний інтелект для підвищення чіткості деталей після обрізки, та ШІ Усунення розмиття (AI Unblur) додає чіткості розмитим фотографіям.

Ціна

Смартфон Reno14 5G (12/256 ГБ) доступна за ціною 29 999 грн. Модель Reno14 FS 5G (12/512 ГБ) коштує 24 999 грн. Версія Reno14 F 5G надійде у продаж пізніше за ціною від 15 999 грн.

На період старту продажів, з 25 серпня до 14 вересня 2025 року, усі покупці, які придбають OPPO Reno14 або OPPO Reno14 FS, отримають навушники OPPO Enco Air4 Pro у подарунок та 6 місяців сервісу захисту екрану. Крім того, власники OPPO Reno14 отримають на 3 місяці безкоштовно 2 ТБ хмарного сховища та розширені можливості штучного інтелекту Google AI Pro.