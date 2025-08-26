Новини Пристрої 26.08.2025 comment views icon

OPPO Reno14 5G, FS 5G та F 5G вже в Україні: ШІ-смартфони від 16 тис. грн

author avatar

Вадим Карпусь

Автор новин

OPPO Reno14 5G, FS 5G та F 5G вже в Україні: ШІ-смартфони від 16 тис. грн

Компанія OPPO AED Україна презентувала на українському ринку серію смартфонів OPPO Reno14. Споживачам будуть доступні три моделі Reno14 5G, Reno14 FS 5G та Reno14 F 5G. Вони позиціюються як смартфони із штучним інтелектом.

OPPO Reno14 5G

Модель OPPO Reno14 5G отримала 6,59-дюймовий AMOLED-дисплей з роздільною здатністю 2760×1256 пікселів. Екран підтримує частоту оновлення зображення 120 Гц, HDR10+, типову яскравість 600 ніт та пікову яскравість 1200 ніт. За продуктивність відповідає процесор Dimensity 8350. В Україні буде доступна модель з 12 ГБ оперативної пам’яті та сховищем місткістю 256 ГБ. Корпус забезпечує захист від пилу та води за стандартом IP69.

OPPO Reno14, Reno14 5G, FS 5G та F 5G вже в Україні: ШІ-смартфони від 16 тис. грн

Камера на тильній панелі складається з трьох модулів. Головний має сенсор 50 Мп, OIS та об’єктив f/1.8. Він доповнений 50 Мп перископічним телефото модулем (80 мм, 3,5x, OIS) та 8 Мп надширококутним модулем з автофокусом. Фронтальна камера також містить 50 Мп сенсор з автофокусом. Reno14 5G оснащений системою потрійного спалаху. Основна і надширококутна камери використовують подвійні спалахи для якісного освітлення зблизька. Третій блок — це перший у галузі спеціальний спалах для телефото модуля. Ця система спалаху забезпечує в 10 разів вищу яскравість, ніж рішення попереднього покоління. Це дозволяє добре освітити віддалені об’єкти.

Місткість батареї становить 6000 мА·год. Пристрій підтримує швидке заряджання потужністю 80 Вт. Новинка має товщину 7,32 мм та вагу 187 г. Корпус забезпечує захист від води та пилу за стандартом IP69.

OPPO Reno14 FS 5G

У випадку OPPO Reno14 FS 5G використовується 6,57-дюймова AMOLED панель з роздільною здатністю 2372×1080 пікселів та частотою оновлення 120 Гц. Пристрій працює на платформі Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 з GPU Adreno 710. Обсяг оперативної пам’яті становить 12 ГБ, а місткість вбудованого сховища ─ 512 ГБ.

OPPO Reno14, Reno14 5G, FS 5G та F 5G вже в Україні: ШІ-смартфони від 16 тис. грн

Камера на задній панелі теж потрійна, але трохи простіша. Головний 50-мегапіксельний модуль доповнений 8-мегапіксельним надширококутним модулем та 2-мегапіксельним макро модулем. Фронтальна камера ─ 32-мегапіксельна. Reno14 FS 5G оснащений подвійною системою спалаху для близьких об’єктів, яка забезпечує яскравість, удвічі більшу за яскравість попереднього покоління.

Місткість акумулятора також становить 6000 мА·год, а ле потужність швидкого заряджання обмежена на рівні 45 Вт. Захист від води та пилу зберегли.

OPPO Reno14 F 5G

Пристрій отримав 6,57-дюймовий AMOLED-дисплей з роздільною здатністю 2372х1080 пікселів та частотою оновлення до 120 Гц. Екран підтримує типову яскравість до 600 ніт та пікову яскравість до 1400 ніт. Також заявлено про охоплення 100% колірних діапазонів sRGB та DCI-P3.

OPPO Reno14, Reno14 5G, FS 5G та F 5G вже в Україні: ШІ-смартфони від 16 тис. грн

Як і версія OPPO Reno14 FS 5G, ця модель отримала процесор Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 з GPU Adreno 710. Смартфон може містити 8 або 12 ГБ оперативної пам’яті LPDDR4X та 256 або 512 ГБ вбудованого сховища UFS 3.1. Підтримується можливість встановлення карти пам’яті. Смартфон OPPO Reno14 F 5G має батарею місткістю 6000 мАгод та підтримує швидку зарядку потужністю 45 Вт.

Спецпроєкти
Як біржі сприяють розвитку сучасних професійних трейдерів. Добірка платформ та важливі нюанси
Огляд MSI Forge GK600 TKL та MSI Versa Elite 300: бездротовий набір для геймерів

Камера на задній панелі потрійна. Вона включає головний 50-мегапіксельний модуль з 2-осьовою OIS, 8-мегапіксельний надширококутний модуль та 2-мегапіксельний макро модуль.  Основна камера здатна записувати відео до 4K/30p. Камера на передній панелі отримала 32-мегапіксельний сенсор та автофокус, а запис відео обмежений 1080/30p.

Штучний інтелект

Виробник особливу увагу приділяє ШІ-можливостям серії Reno14. Функція ШІ Livephoto 2.0 використовує апаратне рішення Dual Exposure Fusion. Фактично смартфони серії Reno14 одночасно роблять короткий знімок для фіксації руху і довгий знімок для збору більшої кількості світла, об’єднуючи ці кадри в режимі реального часу. Водночас ШІ Редактор (AI Editor) пропонує набір інструментів для легкої обробки знімків. ШІ Перекомпонування (AI Recompose) автоматично налаштовує пропорції, обрізає та коригує зображення, виправляючи спотворення та застосовуючи різні фільтри. Користувачі можуть вибирати з декількох варіантів і отримувати результат одним кліком.

Завдяки функції ШІ Ідеальний кадр (AI Perfect Shot) смартфон може виправити небажані вирази обличчя, закриті очі або волосся, що закриває обличчя. ШІ Вирізання зображень (AI Eraser) видаляє небажаних людей або об’єкти одним дотиком, Ші Видалення бліків (AI Reflection Remover) знаходить і усуває відблиски скла, ШІ Покращення Чіткості (AI Clarity Enhancer) використовує штучний інтелект для підвищення чіткості деталей після обрізки, та ШІ Усунення розмиття (AI Unblur) додає чіткості розмитим фотографіям.

Ціна

Смартфон Reno14 5G (12/256 ГБ) доступна за ціною 29 999 грн. Модель Reno14 FS 5G (12/512 ГБ) коштує 24 999 грн. Версія Reno14 F 5G надійде у продаж пізніше за ціною від 15 999 грн.

OPPO Reno14, Reno14 5G, FS 5G та F 5G вже в Україні: ШІ-смартфони від 16 тис. грн

На період старту продажів, з 25 серпня до 14 вересня 2025 року, усі покупці, які придбають OPPO Reno14 або OPPO Reno14 FS, отримають навушники OPPO Enco Air4 Pro у подарунок та 6 місяців сервісу захисту екрану. Крім того, власники OPPO Reno14 отримають на 3 місяці безкоштовно 2 ТБ хмарного сховища та розширені можливості штучного інтелекту Google AI Pro.

Популярні новини

arrow left
arrow right
Xiaomi представила Redmi K80 Ultra та планшет K Pad — флагман за $360
Вийшла потужна «розкладачка» Xiaomi MIX Flip 2 — Snapdragon 8 Elite та ціна від €715
Власники Pixel 6a отримають від Google $150 за батарею — але не всі
Вийшов Redmi Note 15: OLED 120 Гц та Snapdragon 6 Gen 3 від $140
Смартфони Sony Xperia йдуть з Європи — але не всі
Ugreen випустила перший бездротовий павербанк Qi 2.2 на 50 Вт — але поки нема чого заряджати
Google представила Pixel 10, 10 Pro, 10 Pro XL за ціною від $799 та бездротову зарядку Pixelsnap Qi2
Серце «Залізної людини»: Lenovo представила ефективний кулер для планшетів лише за $28
Samsung Galaxy S25 FE: повні характеристики "народного" флагмана до анонсу
Витоки Samsung Galaxy S26: NFC саме там, де потрібно, та оновлення камери Ultra
Nothing Phone (3) відзавтра Україні за ціною 40 тис. грн
Google представила Pixel 10 Pro Fold за ціною від $1799 — потужний, міцний та яскравий, але у жовтні
В ЄС почали «маркувати» смартфони даними про енергоефективність — один бренд удвічі витриваліший за iPhone та Pixel
Apple iPhone тепер касовий апарат — Monobank запускає «Термінал у смартфоні» для iOS
Ціни та всі кольори Google Pixel 10 і Apple iPhone 17 з'явилися у мережі
Фото Apple iPhone 17 Pro, кольори Air і базової моделі та пригоди Dynamic Island у нових витоках
Голова компанії тизерить Xiaomi 16 Ultra — фотофлагман може вийте раніше, ніж у минулі роки
Apple iPhone на межі заборони у США — через дисплеї BOE, що порушують права Samsung
Офіційні рендери Xiaomi Redmi 15 — дві версії, 7000 мАг, від $215
Представлений Vivo X Fold5 — найлегший складаний смартфон з місткою батареєю за ціною від $975
Зустрічайте iPhone 17 Pro! Підробка вийшла раніше за оригінал
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати