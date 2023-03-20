OSINT-спільнота допомагатиме Кіберполіції виявляти та блокувати «брудні» віртуальні активи, зокрема й російські

Українська кіберполіція стала партнером проєкту з виявлення криптогаманців, пов’язаних із терористичною та підсанкційною діяльністю.

В рамках ініціативи Scamfari кіберполіція буде виявляти та блокувати віртуальні активи зловмисників. Спільними зусиллями кіберполіція та компанія Scamfari будуть працювати над встановленням адрес криптогаманців, на які збирають «донати» для підтримки військової агресії рф проти України. Надалі активи на таких гаманцях планується блокувати.

Додатково зазначається, що Scamfari пропонує фінансову винагороду користувачам, які нададуть інформацію про проєкти та гаманці, пов’язані зі збором пожертвувань на підтримку терористичної діяльності, в тому числі про фінансування тероризму росією. Залишити інформацію з відповідними доказами можна через Telegram-бот, а більше дізнатися про проєкт можна на сайті https://osint.scamfari.com/.

Додамо, днями НБУ зобов’язав банки розкривати інформацію щодо зв’язків клієнтів з росією. Такі вимоги містяться в постанові Правління НБУ № 26 від 16 березня 2023 року. Зазначається, що банки повинні «виявляти та документувати інформацію про зв’язки клієнтів та їх контрагентів із державою, що здійснює збройну агресію проти України». Регулятор визначив категорії клієнтів, стосовно яких банк зобов’язаний виявляти таку інформацію, та обсяг відповідної інформації за кожною категорією. Як очікується, це дозволить виявляти приховану присутність держави-агресора на українському ринку.