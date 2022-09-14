Paramount може об’єднати телеканал Showtime із потоковим сервісом Paramount+

Paramount Global розглядає можливість злиття кабельного телебачення Showtime зі стрімінгом Paramount+, пропонуючи споживачам суміщений варіант онлайн телебачення у спробі об’єднати аудиторію.

Showtime, кабельний канал преміум-класу, де транслюються такі серіали, як «Твін Пікс» або «Декстер», має онлайн-сервіс, доступний за $11 на місяць. Paramount+, що демонструє фільми та серіали CBS, Comedy Central, Nickelodeon та інших компаній, коштує від $5 на місяць за версію з демонстрацією реклами.

Компанія вже продає обидві послуги в комплекті і зробила так, що люди, котрі платять за них можуть дивитися Showtime у Paramount+.

Курс Розробка на Python Опануйте популярну мову програмування, щоб заробляти від $1300 через рік РЕЄСТРУЙТЕСЯ!

“Ми завжди вивчаємо варіанти, щоб максимізувати цінність наших інвестицій, надаючи споживачам доступ до чудового контенту Paramount через безліч сервісів та платформ”, – йдеться у заяві компанії.

Компанія заявила, що на кінець червня вона мала понад 43 млн передплатників Paramount+ і 64 млн клієнтів потокового мовлення.

Джерело: Bloomberg