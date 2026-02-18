Партнер KPMG попався на шахрайстві з ШІ — під час тесту про ШІ

Depositphotos

Партнера австралійського філіалу концерна KPMG оштрафували на 10 000 австралійських доларів за використання інструментів штучного інтелекту для шахрайства під час внутрішнього навчального курсу про… штучний інтелект.





KPMG (скорочено від Klynveld Peat Marwick Goerdeler) — одна з “великої четвірки” міжнародних аудиторських і консалтингових фірм поруч із Deloitte, PwC та EY. Компанія працює у більш ніж 145 країнах із загальним числом співробітників понад 230 000 осіб і у 2024 фінансовому році задекларувала глобальний дохід понад $40 млрд. Партнер, ім’я якого не розголошується, пройшов навчальний курс із ШІ в липні, який вимагав від учасників завантажити довідковий посібник. Однак він порушив політику компанії, завантаживши цей документ до інструменту ШІ, щоб отримати допомогу у відповіді на екзаменаційне запитання.

KPMG повідомила, що загалом 28 співробітників, включно з цим партнером, використовували інструменти ШІ для шахрайства під час внутрішніх навчальних іспитів у цьому фінансовому році. Інші 27 випадків стосуються співробітників рівня менеджера або нижче. Генеральний директор KPMG Australia Ендрю Єйтс заявив, що компанія стикається з труднощами в управлінні використанням ШІ під час внутрішнього навчання та тестування. Він зазначив, що щойно у 2024 році були запроваджені системи моніторингу, компанія виявила випадки використання ШІ поза межами встановленої політики. Компанія повідомляє загальну кількість таких інцидентів під час оголошення річних результатів.

“Як і більшість організацій, ми намагаємося впоратися з роллю та використанням ШІ в контексті внутрішнього навчання та тестування. Це дуже складно взяти під контроль з огляду на те, як швидко суспільство його прийняло”, — сказав генеральний директор KPMG Australia.

Питання набуло розголосу після того, як сенаторка від партії Зелених Барбара Покок порушила тему можливих порушень під час парламентського розслідування. Австралійська комісія з цінних паперів та інвестицій (ASIC) підтвердила інцидент, але заявила, що не вживатиме подальших заходів, доки в межах професійних органів не буде розпочато дисциплінарні провадження. Відповідно до чинних правил, аудиторські фірми не зобов’язані повідомляти ASIC про подібні порушення, якщо не винесено дисциплінарного рішення. KPMG заявила, що добровільно поінформувала регулятора в межах поточних консультацій.





“Самозвітування про неетичну поведінку — який жарт. Чинний режим звітності не просто недостатній, це жарт. Нам потрібна більша прозорість і жорсткіші механізми звітності”, — зазначила Барбара Покок.

Випадок підкреслює, наскільки складним стало впровадження та регулювання ШІ всередині навіть великих професійних сервісних компаній. Він також став сигналом для інших організацій про необхідність чіткіших політик та технічних засобів контролю, щоб запобігати шахрайству та зловживанню технологіями у корпоративному середовищі.

Джерело: AFR.com