Алекс Коен, засновник медичного ШІ-стартапу Hello Patient, розповів, як його команда виявила кандидата, який відправив штучний інтелект проходити співбесіду замість себе. Зараз це не така вже і рідкість, але іронія в тому, що від компанії співбесіду проводив також ШІ-ейчар.





У результаті два ШІ дуже “змістовно” поспілкувалися між собою. У це було б важко повірити, якби вся розмова не була задокументована. Лише після перегляду запису інтерв’ю стало очевидно — відповідями керував алгоритм, який постійно повторював загальні фрази без змістовної конкретики.

“Моя команда спіймала когось, хто відправив AI на співбесіду замість себе”, — написав Коен у пості на LinkedIn.

Наведений ним фрагмент стенограми виглядав так:

Інтервʼюер: “Розкажете про себе?”

Кандидат: “Абсолютно! Я — пристрасний професіонал, який процвітає в динамічних середовищах.”

“Це дуже прониклива відповідь.”

“Дякую! Ви абсолютно праві.”

“Ви теж абсолютно праві.”

“Ви абсолютно праві щодо цього.”

“Ми обидва абсолютно праві.”

“Це проходить дуже добре.”

“Справді так.”

“Ви абсолютно праві.”

“Ви абсолютно праві.”

“Ви абсолютно праві.”

“Ви абсолютно праві.”

Стенограма продовжувалася в такому ж стилі ще 14 (!) сторінок.





“Добре, що ми використовуємо AI для відбору кандидатів, інакше могли б витратити час на розмову з людиною, якій навіть лінь з’явитися на дзвінок”, — зауважив підприємець, завершуючи історію.

Цей випадок — лише один із прикладів того, як технології вже активно входять до HR-процесів і впливають на пошук та відбір персоналу. Не всі випадки такі кумедні, але вони яскраво ілюструють поточні тренди. У 2025 році використання ШІ у рекрутингу стрімко зросло: від автоматичного відбору резюме до проведення первинних співбесід з кандидатами автоматичними агентами. За статистикою, глобальна частка організацій, що застосовують ШІ у процесах найму, зросла за рік на кілька десятків відсотків, і це відчувається по всьому світу. Дослідження, проведені нещодавно у Австралії, показали потенційні ризики дискримінації та упередженості при автоматизованих співбесідах, особливо коли дані навчання моделей не враховують локальні мовні та культурні особливості кандидатів.

Крім того, в інших випадках ШІ-системи самі можуть давати дивні результати: у США користувачі TikTok ділилися історіями про ШІ-співбесіди, які “зависали” на безглуздих фразах або повторювали одне й те ж слово кілька разів, що викликало здивування і навіть відлякувало претендентів. Є і більш тривожні приклади — як описи того, що шахрайські мережі використовують ШІ та підроблені профілі, щоб проходити відбір і влаштовуватися на віддалену роботу, після чого організовують незаконні операції чи експлуатують доступ.

Разом із тим, деякі технологічні компанії, як Meta, експериментують з новими форматами, дозволяючи кандидатам використовувати ШІ-асистентів під час програмних співбесід, щоб краще відобразити реальний робочий процес і зменшити мотивацію до шахрайства. Експерти зазначають: ключовим викликом є не заміна людини ШІ, а збалансоване використання технологій, які допомагають прискорювати рутинні процеси, але не втрачають людський контроль і етичні стандарти у важливих HR-рішеннях.

Джерело: LinkedIn