Голова Агенції з кібербезпеки США завантажував конфіденційні документи у ChatGPT

Мадху Готтумуккала / CISA

Тимчасовий директор Агенції з кібербезпеки та безпеки інфраструктури США (CISA) завантажив кілька документів “тільки для службового використання” у ChatGPT.





Politico повідомляє, що за інформацією чотирьох чиновників Міністерства внутрішньої безпеки США (DHS), Мадху Готтумуккала завантажив у публічну версію ChatGPT важливі документи ще минулого літа. Жоден із них не був засекречений, але вони мали позначку “лише для службового використання” і тому вважаються конфіденційним та не підлягають публічному оприлюдненню. Раніше голова відомства отримав спеціальний дозвіл на використання чат-бота. До того доступ до нього для інших співробітників DHS, до складу якого входить кібербезпекова агенція, був заблокований.

Директорка зі зв’язків з громадськістю CISA Марсі Маккарті пояснила, що Готтумуккалі отримав дозвіл на використання ChatGPT за умови контролю збоку DHS, і подібне використання “було короткостроковим та обмеженим”. За її словами, агенція прагне “використовувати штучний інтелект та інші передові технології для модернізації уряду”.

Високопосадовці DHS провели внутрішню перевірку, щоб оцінити, чи було завдано якоїсь шкоди уряду, але результат цих перевірок невідомий. Готтумуккала обговорив з керівництвом DHS, що саме він завантажив у ChatGPT, а також зустрівся з інформаційним директором CISA Робертом Костелло та головним юрисконсультом Спенсером Фішером щодо належного поводження з матеріалами.





Іронічно, але агенція CISA займається захистом федеральних мереж від хакерів ворожих держав, як Росія та Китай. Будь-які матеріали, завантажені в ChatGPT, якою користувався Готтумуккала, передаються власнику ChatGPT, OpenAI. Це означає, що їхній зміст може бути використаний для відповідей на запитання інших користувачів застосунку, котрих, за даними компанії, майже 700 млн.