Перекладач мови жестів, боротьба з кібербулінгом, навчальні застосунки ─ українські школярі представили свої проєкти штучного інтелекту

Цього року Україна вперше бере участь у міжнародному хакатоні Teens in AI, який проходить в понад 40 країнах світу. У минулі вихідні відбувся національний етап конкурсу, в якому 10 команд школярів представити власні ідеї, як використовувати ШІ для розв’язання глобальних проблем.

«Штучний інтелект — це виклик, над яким потрібно працювати, і Україна вже активно інтегрується в цей тренд. Цього року наша країна вперше взяла участь у хакатоні Teens in AI, який проходить в понад 40 країнах світу. Ми увійшли в топ-3 за кількістю охочих долучитися до хакатону. Команди школярів за 2 дні з нуля створили десять продуктів на основі ШІ, які можна допрацьовувати та запускати як повноцінні стартапи. Впевнений, наша молодь має всі шанси очолити тренд упровадження штучного інтелекту, створювати революційні проєкти, які зможуть вирішувати глобальні проблеми і впливати на наше майбутнє», — заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Українські школярі представили різноманітні проєкти, зокрема, рішення для боротьби з кібербулінгом, чатботи для планування часу школярів і підготовки до екзаменів, а також AI-помічники для аналізу фізичного і психологічного стану. Наприклад, школярі запропонували застосунки для військових і ветеранів з ПТСР, ШІ-перекладачі жестовою мовою для підлітків з порушенням слуху, а також навчальні застосунки. Деякі команди навіть презентували прототипи своїх ШІ-продуктів.

Перемогла на хакатоні команда з Києва, яка розробила ConnectAbility — застосунок на базі ШІ для вивчення жестової мови. Він може розпізнавати й озвучувати жести людини з порушенням слуху, виконуючи роль онлайн-перекладача. Далі проєкт ConnectAbility візьме участь у відборі на міжнародний етап хакатону. До міжнародного фіналу конкурсу пройде лише 5 команд, які оберуть з понад 40 країн-учасниць.

Джерело: Мінцифри

Favbet Tech – це ІТ-компанія зі 100% українською ДНК, що створює досконалі сервіси для iGaming і Betting з використанням передових технологій та надає доступ до них. Favbet Tech розробляє інноваційне програмне забезпечення через складну багатокомпонентну платформу, яка здатна витримувати величезні навантаження та створювати унікальний досвід для гравців. IT-компанія входить у групу компаній FAVBET.

Триває конкурс авторів ІТС. Напиши статтю про розвиток ігор, геймінг та ігрові девайси та вигравай професійне ігрове кермо Logitech G923 Racing Wheel, або одну з низькопрофільних ігрових клавіатур Logitech G815 LIGHTSYNC RGB Mechanical Gaming Keyboard!