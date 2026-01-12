Перезапуск "Мумії" перейменували після провалу тестових показів, щоб "віддалити" від франшизи

Кадр з "Мумії 1"

Перезапуск “Мумії” йде не за планом. Після провалу тестових показів фільм вирішили перейменувати й максимально віддалити від самої франшизи.

Universal тепер називає фільм “Воскреслий”. Це чергова спроба перезапуску після провалу стрічки з Томом Крузом у 2017‑му, яка зруйнувала плани студії на франшизу. Автор і режисер нової картини Лі Кронін (“Повстання зловісних мерців”), який з самого початку позиціонував проєкт як старт “з нуля”. Та перші тестові покази показали: результат виявився далеким від очікувань.

Тестові покази “Мумії” тривали дві години, і глядачі відреагували різко негативно. За даними Feature First, відгуки були навіть “гірші, ніж хтось міг очікувати”. У мережі шириться чутка, що Джеймс Ван (“Закляття”, кіностудія Atomic Monster) не додивився стрічку до кінця й покинув тестовий показ раніше. Це непідтверджена інформація, але вона активно обговорюється в соцмережах. Після цих випадків фільм перейменували, щоб дистанціюватися від франшизи.

Глядачі тестових показів найбільше критикують надмірну жорстокість. Лі Кронін, який отримав схвальні відгуки за “Повстання зловісних мерців”, цього разу значно підняв рівень насильства на екрані. Одну з найчастіше згадуваних сцен відвідувач тестового показу описав як “справді мерзенну”. Там скорпіон заповзає в рот персонажу й пошкоджує голосові зв’язки, після чого інший змушений натискати на них пальцями, щоб той міг говорити.

За відгуками тестових глядачів, “Воскреслий” зовсім не схожий на класичну “Мумію”. Саме це, ймовірно, стало причиною, чому Universal вирішила відмовитися від бренду та просувати стрічку як окремий горор‑проєкт із новою назвою.

У центрі сюжету “Воскреслого” родина драма: юна донька журналіста безслідно зникає в пустелі. Через вісім років вона раптово повертається, але те, що мало бути радісним возз’єднанням, швидко перетворюється на кошмар для всієї родини. Ще під час анонсу проєкту у 2024 році Кронін попереджав, що це буде нетиповий фільм для серії.

“Це буде не схоже на жодний фільм про “Мумію”, який ви коли-небудь бачили раніше. Я копаю глибоко в землю, щоб знайти щось дуже давнє та дуже страшне”, — казав він.

У фільмі знімаються Джек Рейнор, Лая Коста, Мей Каламаві, Наталія Грейс і Вероніка Фалькон. Прем’єра “Воскреслого” запланована на 17 квітня.

Джерело: World of Reel