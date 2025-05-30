The Witcher 3: Wild Hunt отримає підтримку модів на PS5 та Xbox Series X/S до кінця 2025 року

The Witcher 3: Wild Hunt / CD Projekt Red

CD Projekt Red продовжує радувати фанатів The Witcher 3: Wild Hunt — на 10-річчя культової частини готують підтримку кросплатформних модів.

Апдейт принесе підтримку модів на PS55, Xbox Series X|S та ПК. Патч вийде до кінця 2025 року й дасть змогу гравцям на всіх трьох платформах обмінюватися модами через сервіс mod.io.

Гравцям не потрібно буде платити — завантаження, створення та встановлення модів буде безплатним для всіх, хто володіє The Witcher 3: Wild Hunt. Щоб користуватись крос-модами, знадобиться обліковий запис mod.io, який треба буде прив’язати до акаунту CDPR. Створити його можна безпосередньо у внутрішньоігровому меню або на сайті mod.io. Через той самий сайт моддери зможуть завантажувати та оновлювати свої роботи.

Моди будуть доступні як на ПК, так і на PS5 і Xbox Series X|S. Але не всі модифікації, зроблені для ПК, можна буде перенести на консолі — усе залежатиме від політики контенту платформ. Крім того, моди повинні відповідати фанатським правилам і ліцензійній угоді CDPR.

Важливо: якщо йдеться про моди зі скриптами будуть нюанси. Для того, щоб їх могли схвалити для релізу на PS5 і Xbox Series X|S, вони мають бути створені з використанням REDkit — офіційного інструменту для моддерів. Для текстурних модів, паків і схожих змін це не обов’язково. REDkit — це той самий набір інструментів, яким користувалися самі розробники The Witcher 3: Wild Hunt.

При цьому, якщо ви не хочете користуватись mod.io — не проблема. Чинні сервіси модів залишаються доступними, але саме mod.io буде єдиним способом отримати доступ до модифікацій на консолях. CD Projekt Red обіцяє поділитися більш детальною інформацією ближче до релізу апдейту.

Ще раніше творці The Witcher 3: Wild Hunt випустили лімітовані контролери The Witcher. А також оголошували знижку на трилогію, яка вже закінчилася. Також CD Projekt Red казала, що основні сили розробників спрямовано на The Witcher 4 з Цірі та Cyberpunk 2, в якому буде нове місто. Разом з тим Cyberpunk вийшла на стадію препродакшену.

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Джерело: The Witcher