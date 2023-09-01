Перші оцінки Starfield — від 7 до 10. Середнє значення 88 на Metacritic

1 вересня Starfield стала доступна для тих, хто придбав Premium-версію. Разом із тим спало ембарго на публікацію оглядів та оцінок. Оглядаємо вердикти відомих іноземних видань.
- IGN — 7/10
- PC GAMER — 75/100
- GameSpot —7/10
- DigitalTrends — 3,5/5
- GamesRadar —5/5
- Game Informer — 85/100
- Forbes — 9.5/10
- VideoGamer — 9/10
Загалом на Metacritic виведена середня оцінка 88 на основі 50 оглядів.
Metacritic — 88/100
Здебільшого Starfield отримала позитивні відгуки, хоч і з доволі великим діапазоном від 7 до 10. Хвалять побічні квести, міцну стрільбу з цікавим арсеналом, велику кількість контенту та взаємопов’язаність ігрових систем, цікавий процес космічних подорожей (хоча й з поганою навігацією), можливості налаштування корабля та красиві пейзажі космосу та планет.
Критикують плоский основний сюжет і неглибокі RPG-механіки, які не мають впливу на результати. А також проблеми з продуктивністю у частини оглядачів.
Реліз Starfield «для всіх» відбудеться 6 вересня на Xbox Series X/S та ПК.
Starfield обійшов Baldur’s Gate 3 та став лідером продажів в Steam, а Тодд Говард почав всім дякувати