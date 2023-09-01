Новини Ігри 01.09.2023 о 11:44

Перші оцінки Starfield — від 7 до 10. Середнє значення 88 на Metacritic

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Юрій Орос

Автор новин

1 вересня Starfield стала доступна для тих, хто придбав Premium-версію. Разом із тим спало ембарго на публікацію оглядів та оцінок. Оглядаємо вердикти відомих іноземних видань.

Загалом на Metacritic виведена середня оцінка 88 на основі 50 оглядів.

Metacritic — 88/100

Перші оцінки Starfield — від 7 до 10. Середнє значення 88 на Metacritic

Здебільшого Starfield отримала позитивні відгуки, хоч і з доволі великим діапазоном від 7 до 10. Хвалять побічні квести, міцну стрільбу з цікавим арсеналом, велику кількість контенту та взаємопов’язаність ігрових систем, цікавий процес космічних подорожей (хоча й з поганою навігацією), можливості налаштування корабля та красиві пейзажі космосу та планет.

Критикують плоский основний сюжет і неглибокі RPG-механіки, які не мають впливу на результати. А також проблеми з продуктивністю у частини оглядачів.

Реліз Starfield «для всіх» відбудеться 6 вересня на Xbox Series X/S та ПК.

Перші оцінки Starfield — від 7 до 10. Середнє значення 88 на Metacritic

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Перші оцінки Starfield — від 7 до 10. Середнє значення 88 на Metacritic
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Михайло Шпак

блогер

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Роман Іванина

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