Перші реакції на «Світ Юрського періоду: Відродження» — ностальгія «у стилі Спілберга» з ідеальною CGI і посереднім сюжетом

Кадр з фільму «Світ Юрського періоду: Відродження» / Universal

Новий «Світ Юрського періоду» повноцінно стартує в кінотеатрах лише на початку липня, однак деякі глядачі мали шанс побачити фільм на прем’єрі у Великій Британії й вже опублікували свої перші реакції — якщо підсумувати, то вони вийшли доволі змішаними.

Дехто сміливо заявляє, що фільм надає ту саму ностальгічну атмосферу Стівена Спілберга, яку мав оригінальний «Парк Юрського періоду» 1993 року, і вихваляє спецефекти, тоді як чимало глядачів говорять про поверхневий та в дечому «непотрібний» сюжет. Далі кілька прямих цитат критиків і глядачів:

«Гарет Едвардс точно знав, як перенести історію Юрського періоду на екран. Я обожнюю практичну кіномагію оригінального фільму. З роками франшиза більше використовувала комп’ютерну графіку і “Відродження” справді насичене цифровими ефектами, але вони тут особливо добре працюють завдяки зйомкам у реальних місцях та на плівку», — Перрі Немірофф, Collider.

«Гарет Едвардс створює трилер у стилі Спілберга, наповнений візуальними ефектами, жахливими динозаврами та захопливим екшн-сценами. Бейлі — неперевершений, як і нові динозаври. Обов’язкова до перегляду пригода на великому екрані для кожного фана Юрського періоду, але попередження: криваві сцени можуть налякати дітей!», — Андре Сент-Албін.

«Сьогодні ввечері мав шанс переглянути “Світ Юрського періоду: Відродження” і чудово провів час. Був радий бачити, що динозаври знову страшні. Гарет Едвардс чудово справляється, змушуючи вас відчути масштаб цих речей і представляючи їх у такий жахливий спосіб. Також є чудові декорації!», — користувач @CabooseEK з Twitter.

«Фільм мав міцну концепцію — мутовані динозаври на новому острові. Мене це заінтригувало. Але здається нудним. Є низка сцен, які легко забути, і які нікуди не ведуть. Одна сцена з річкою виділялася, але решта зливається докупи. Персонажі нудні, хімії немає, і зрештою виявилось, що я вболіваю за динозаврів, просто щоб щось відчути», — користувач @theFLICKpick.

«Поверхневе та непотрібне продовження у всесвіті “Парку Юрського періоду”. Екшн та круті кінематографічні кадри не допомагають фільму подолати ЯВНІ недоліки своїх персонажів та прісну розповідь, яка зрештою залишить глядачів спустошеними», — підсумував користувач @BilliamSan.

Нагадаємо, що нова частина франшизи лишила позаду ветеранів франшизи Кріса Пратта і Брайс Даллас Говард та представила абсолютно новий акторський склад: Зора (Скарлетт Йоханссон), палеонтолог Генрі Луміс (Джонатан Бейлі) та капітан корабля Дункан Кінкейд (Махершала Алі) вирушають у небезпечну подорож до віддаленого острова, де колись знаходилася лабораторія «Парку Юрського періоду», і стикаються з динозаврами, які довгий час перебували у самотності й серйозно мутували. Дія «Відродження» відбувається за 5 років після подій «Домініону» (той самий, який визнано найдорожчим фільмом в історії).

Ажіотаж навколо стрічки вирує досить великий, оскільки Девід Кепп, який адаптував оригінальний «Парк Юрського періоду» для великого екрана, повернувся, щоб написати сценарій. Режисером тим часом виступив творець «Бунтар Один» Гарет Едвардс, а Стівен Спілберг взяв на себе роль виконавчого продюсера.

Зазначимо, що кожен з останніх трьох фільмів серії «Світ Юрського періоду», починаючи з 2015 року, зібрав у прокаті понад $1 млрд. «Світ Юрського періоду: Відродження» дебютує в кінотеатрах України 2 липня 2025 року.

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