«Світ Юрського періоду: Домініон» став найдорожчим фільмом в історії — з бюджетом у майже $600 млн

Кадр з фільму «Світ Юрського періоду: Домініон»

Третій фільм в серії «Світ Юрського періоду» офіційно став найдорожчим проєктом в історії кінематографа з вартістю виробництва у шалені $584 млн, за даними Forbes та The Guardian. Цифра перебила минулого рекордсмена — «Зоряні війни: Пробудження сили» з бюджетом в $512 млн.

Частину вартості виробництва «Домініона» у розмірі $115 млн покрили податкові пільги Великої Британії (найбільша сума, яку уряд спрямовував на кіно з моменту старту ініціативи у 2007 році), і ще $3,7 млн прийшлися на британську програму збереження робочих місць. Фінальна сума зрештою склала $465 млн, що теж не мало, і фактично співвідноситься з вартістю першого сезону «Перснів влади», який вважається найдорожчим серіалом в історії.

Який фактор вплинув на «роздуття» бюджету? Час. Фільм знімали у розпал пандемії, з великим перервами й всіма необхідними заходами безпеки. Раніше інсайдери писали про бюджет «Домініону» у розмірі у $265 млн, і що спричинило таку велику розбіжність у $200 млн невідомо.

«Світ Юрського періоду: Домініон» — це фінальна частина трилогії «Світ Юрського періоду» (та шоста частина франшизи загалом), що дебютувала у 2022 році й зібрала понад $1 млрд у світовому прокаті. Попередні оцінки Deadline передбачали чистий прибуток від $229 до $235 млн, але, зважаючи на нові цифри, є ймовірність того, що фільм став збитковим.

Нагадаємо, що наступний фільм Universal під назвою «Світ Юрського періоду: Відродження» лишив позаду ветеранів франшизи Кріса Пратта і Брайс Даллас Говард, та представив абсолютно новий акторський склад зі Скарлетт Йоханссон, Джонатаном Бейлі та Махершалою Алі. Його дія розгортатиметься за 5 років після подій «Домініону», а кінотеатральна прем’єра призначена на липень 2025 року. За попередніми оцінками, стрічка має більш скромний, ніж у попередника бюджет, у розмірі $265 млн.