Автор "Гострих картузів" вирішив долю Томмі Шелбі ледь не в останню мить

Шоуранер “Гострих картузів” Стівен Найт зізнався, що довго не міг визначитись з фіналом історії Томмі Шелбі у новому фільмі “Безсмертний”.





В тексті присутні спойлери до фільму “Гострі картузи: Безсмертний”.

У фільмі “Гострі картузи: Безсмертний” персонаж Кілліана Мерфі отримує два поранення в живіт і просить свого сина, якого грає Баррі Кеоган, завершити справу — вбити його та зайняти місце лідера “Гострих картузів”. За словами Найта, це рішення йому далося непросто:

“Ні, я якраз намагався це вигадати”, — сказав Найт Variety, коли його запитали, чи завжди він знав, як помре Шелбі. “У мене були труднощі, оскільки Томмі Шелбі сказав у серіалі, що єдина людина, яка може його вбити — це він сам. Але я не хотів такого фіналу. І раптом усе стало очевидно”.

Сценарист додав, що прозріння прийшло буквально “за хвилину до того, як він це написав”, і пояснив, чому саме Дюк мав натиснути на курок:





“Це мало бути саме так, бо йдеться про спадкоємність і спадщину. В Томмі завжди були складні стосунки з життям та смертю — він балансує на межі ще з часів Першої світової”.

Найт вважає, що це дійсно логічне завершення шляху головного героя — його повернення до родини та коханої Грейс. А прохання використати “кулю з іменем” стає частиною традиції передачі влади.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

“Думаю, що всесвіт “Гострих картузів” може існувати далі, і, певен, так воно і буде”, — говорив сам Мерфі в попередніх інтерв’ю. “Але для мене це зайняло чверть життя — дуже довгий час. І водночас надзвичайно цінний досвід”.

Нагадаємо, що Netflix вже розпочав зйомки нових сезонів “Гострих картузів”, які зосередяться на молодому поколінні Шелбі. Цього місяця ми вже бачили кадри із новими персонажами і синопсис: серіал з неофіційною назвою “Peaky 1954” розповість про участь родини у відновленні промислового сектору зруйнованого бомбами Бірмінгема.

Перші шість сезонів “Гострих картузів” і фільм “Безсмертний” наразі транслюються на Netflix. Дата виходу нового проєкту поки невідома.