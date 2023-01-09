Перші споживчі SSD з підтримкою PCIe 5.0 та швидкістю читання понад 12000 МБ/с з’являться цьогоріч

Твердотілі накопичувачі PCIe 5.0 очікувалися відколи у 2021 році з’явилися процесори Intel Alder Lake з підтримкою цього стандарту. Минулий рік не змінив ситуації, але 2023 цілком може стати роком появи споживчих твердотілих накопичувачів з підтримкою нового швидкісного порту.

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На CES 2023 чотири виробники продемонстрували п’ять моделей твердотілих накопичувачів PCIe 5.0 з датою випуску цього року або на початку наступного. Компанії Adata, Gigabyte, MSI та Patriot не мають власних контролерів або пам’яті NAND – більшість накопичувачів використовують контролер Phison E26, крім Adata із Silicon Motion (SMI) SM2508.

Контролери Phison PS5026-E26 та SMI SM2508

Багато накопичувачів використовують контролер Phison PS5026-E26 (або E26). 12-нм контролер має 8 каналів та працює з пам’яттю до 2400 МТ/с з теоретичною максимальною швидкістю послідовного читання 14 000 МБ/с і швидкістю послідовного запису до 11 800 МБ/с. Проте жодний з продемонстрованих пристроїв не розрахований на такі високі швидкості.

Phison E26 може похвалитися виконанням до 1,5 млн операцій читання в секунду і 2 млн – запису. Для досягнення максимальних швидкостей накопичувач повинен мати ідеальну прошивку та дуже швидку флешпам’ять NAND.

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Усі накопичувачі на базі Phison працюють у парі з 232-шаровою флешпам’яттю Micron NAND. Будь-який диск зі швидкістю читання 10 000 МБ/с використовуватиме пам’ять 1600 МТ/с, випуск якої очікується у другому кварталі цього року. Ті, у котрих швидкість читання становить 12 000 МБ/с, використовують пам’ять зі швидкістю 2 000 МТ/с, що виходить наприкінці другого чи початку третього кварталу. Швидкість читання 14 000 МБ/с відповідає пам’яті 2400 МТ/с, що може з’явитися лише у четвертому кварталі.

Для 4-канального 12-нм контролера SM2508 від Silicon Motion заявлено до 2 млн операцій введення-виводу в секунду під час читання та запису, а також швидкість читання до 14 000 МБ/с та запису до 12 000 МБ/с.

Накопичувачі PCIe 5.0

MSI випустить два SSD на базі контролера Phison E26. MSI Spatium M570 Pro отримає швидку флешпам’ять Micron NAND 2000 МТ/с та швидкості читання/запису 12 000/10 000 МБ/с. Більш повільний Spatium M570 працює з NAND-пам’яттю 1600 МТ/с та забезпечує швидкість 10 000 МБ/с.

M570 Pro оснащується «тепловою конструкцією наступного покоління» – випарною камерою з ребристим радіатором поверх плоскої пластини випарної камери та закритим кожухом геометричної форми. M570 має простий алюмінієвий радіатор із ребрами, але без випарної камери. Обидва накопичувачі будуть доступні з місткістю 1, 2 або 4 ТБ. На виставці проводилося тестування M570 Pro, накопичувач показав швидкість послідовного читання та запису 12 342 та 11 814 МБ/с. Spatium M570 з’явиться у другому кварталі 2023 року, а M570 Pro з’явиться пізніше.

Компанія Adata продемонструвала ще неназваний твердотілий накопичувач PCIe 5.0, який буде випущений під ігровим брендом XPG. XPG SSD – єдиний накопичувач із контролером Silicon Motion SM2508. Він отримає металевий радіатор з мініатюрним вентилятором та опорну пластину з нержавіючої сталі. Adata не повідомила тип пам’яті, що використовується, і термінів виходу, але за чутками накопичувач не варто очікувати раніше 2024 року.

Gigabyte представила твердотілий накопичувач PCIe 5.0 Aorus Gen5 10000 ще влітку. Компанія не назвала передбачувану дату випуску, проте очікується його виходу в той самий час, що й MSI Spatium M570 Pro – обидва мають однакові компоненти. Особливість Aorus Gen5 – можливість комплектації гігантським радіатором, котрий можна бачити на фото.

Patriot також має твердотілий накопичувач PCIe 5 на базі контролера Phison E26 і NAND 2000 MT/S. Інші подробиці та дата випуску невідомі, але накопичувач виглядає схожим на MSI M570 Pro. Він буде доступний з місткістю від 1 до 4 ТБ. Про систему охолодження говорити, схоже, зарано – великий радіатор із вентилятором не виглядає готовим, скоріше це інженерний варіант.

Джерело: Tom`s Hardware