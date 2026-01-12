Перші тести Samsung Galaxy S26 з Exynos 2600: продуктивність GPU наздоганяє Snapdragon

Новини Пристрої 12.01.2026 comment views icon

Samsung Galaxy S26 з Exynos 2600: перші бенчмарки 2-нм GPU проти Snapdragon 8 Elite Gen 5

У мережі з’явилися перші результати тестування графічної підсистеми процесора Samsung Exynos 2600, отримані на реальному смартфоні Galaxy S26. Це дає попереднє уявлення про продуктивність першого у світі 2-нм мобільного чипсета, зокрема його GPU Xclipse 960, який уже можна порівняти з Adreno 840 у складі Snapdragon 8 Elite Gen 5, встановленого в OnePlus 15.

Очікується, що Exynos 2600 стане першим серійним 2-нм процесором для смартфонів. Samsung планує використати його в південнокорейських версіях Galaxy S26 і Galaxy S26 Plus. Довгий час залишалося відкритим питання, чи отримає цей чип європейська версія флагмана. Нові дані натякають, що відповідь може бути позитивною.

Раніше тестові пристрої з Exynos 2600 вже з’являлися в базі Geekbench, де показали орієнтовний рівень CPU-продуктивності. Тепер у базі тестового пакета зафіксували смартфон із номером моделі SM-S942B, який вважають міжнародною версією Galaxy S26. Згідно зі специфікаціями, пристрій оснащений 10-ядерною SoC та графікою Samsung Xclipse 960, що однозначно вказує саме на Exynos 2600. Це також є непрямим підтвердженням того, що європейський Galaxy S26 отримає фірмовий процесор Samsung, а не Snapdragon.

Для геймерів і технічних ентузіастів це особливо важливо, адже Exynos традиційно викликав скепсис щодо нагріву та енергоефективності. Samsung неодноразово заявляла, що цього разу проблему взяли під контроль. Компанія наголошує на кращій ефективності та керуванні температурою, зокрема завдяки таким рішенням, як тепловий бар’єр безпосередньо на кристалі чипа.

Порівняння GPU: Exynos 2600 проти Snapdragon 8 Elite Gen 5

Нові результати стосуються не CPU, а GPU-тестів Vulkan та OpenCL. У ранніх тестових зразках Xclipse 960 вже наблизився до рівня Snapdragon 8 Elite Gen 5, який використовується в OnePlus 15. Хоча таке порівняння не можна назвати повністю коректним, адже Galaxy S26 ще має отримати додаткові оптимізації програмного забезпечення, початкові цифри виглядають показово.

У тесті Vulkan GPU Xclipse 960 демонструє близько 88% продуктивності Adreno 840, а в OpenCL — трохи менше ніж 80%. З урахуванням майбутніх оптимізацій ці показники можуть зрости вже найближчими тижнями.

Джерело: notebookcheck

