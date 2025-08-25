Samsung Galaxy S26: все, що відомо про серію на цей час

Galaxy S26 стане флагманською серією смартфонів Samsung наступного року. Її очікують на початку 2026-го — компанія продовжує традиційний річний цикл випуску топових моделей. З кінця 2024 року у витоках з’являлися подробиці про процесори, зарядку, дизайн і навіть зміну в назвах. Тепер інформації достатньо, щоб скласти цілісну картину про те, що готує виробник.

Нові моделі й оновлений дизайн

Згідно з базами GSMA (одну з яких виявив SammyPolice), Samsung може скоротити лінійку Galaxy S26 до трьох моделей, відмовившись від версії Plus на користь Galaxy S26 Edge. Очікувані моделі: Galaxy S26 Pro, S26 Edge і S26 Ultra. Android Authority також знайшов посилання на ці три версії у прошивці One UI 8.

За даними інсайдера Ice Universe, Galaxy S26 Edge може стати одним із найнесучасніших смартфонів бренду — товщина корпусу становитиме близько 5,5 мм. Samsung планує ще більше “підтягнути” задню частину: тонший модуль камер і змінена конструкція блоку.

Модель Edge має замінити «середнячка» Plus, що часто губився між базовим і Ultra. Тонкість стане ключовою фішкою, хоча вона може створити проблеми з відведенням тепла й вплинути на місткість батареї чи набір камер. Galaxy S26Ultra, своєю чергою, теж схудне — близько 7 з лишком мм проти 8,2 мм у Galaxy S25 Ultra. Глобальний редизайн навряд чи відбудеться, але з’являться нові кольори.

ITC.ua у Telegram: нас читає навіть ChatGPT ПІДПИСАТИСЯ

Щодо S Pen для Ultra поки немає ясності. Перші чутки натякали на Bluetooth-підтримку нового стилуса, але інсайдер PandaFlashPro повідомив, що Samsung може прибрати головний сенсорний шар дисплея, щоб увімкнути магнітну бездротову зарядку Qi2. Якщо це правда, нинішній S Pen працювати не буде, і компанії доведеться створювати нове перо.

Нові OLED-екрани

За даними Digital Chat Station, S26 Pro отримає екран діагоналлю 6,27 дюйма, Edge — 6,66 дюйма, а Ultra — 6,9 дюйма. В Ultra залишиться той самий розмір, але рамки зменшаться з 1,2 мм до 1,15 мм.

Інсайдер Ice Universe стверджує, що Samsung використає CoE OLED-панелі з новим антибліковим покриттям. Це покращить пропускання світла, підвищить яскравість і ефективність. Додасться і технологія Flex Magic Pixel — система ШІ-керування OLED, що знижує яскравість окремих пікселів для збереження приватності під час перегляду контенту, не погіршуючи якості зображення. Це стане в пригоді в метро чи громадських місцях.

Всі моделі підтримуватимуть адаптивну частоту оновлення 120 Гц. Чутки про селфі-камеру під дисплеєм в Ultra поки не підтвердилися: корейське видання Naver заперечує її появу.

Процесори

Samsung, ймовірно, продовжить використовувати два типи чипів. За даними DCS, у серії з’явиться Snapdragon 8 Elite Gen 2 for Galaxy, виготовлений на 3-нм техпроцесі TSMC із максимальною частотою 4,74 ГГц. Також можлива спеціальна версія Snapdragon, створена під Samsung.

У деяких регіонах компанія поверне власний чип Exynos 2600, розроблений за 2-нм техпроцесом SF2. Він має 10-ядерний CPU: одне ядро X930 на 3,55 ГГц, три продуктивні A730 на 2,96 ГГц і шість енергоефективних A730 на 2,46 ГГц. Інсайдер Jukanlosreve зафіксував результати: 2155 балів у Geekbench 6.4 (single-core) і 7788 балів (multi-core). Видання The Bell зазначає, що на ранніх етапах Exynos показує хорошу стабільність у виробництві.

ZDNet Korea повідомляє, що Samsung поліпшить систему охолодження за допомогою мідної вставки Heat Path Block (HPB) і збільшеної у 1,2 раза випарної камери. Конфігурації пам’яті стартуватимуть із 128 ГБ, а максимальний обсяг сягатиме 1 ТБ. У Ultra очікується до 16 ГБ ОЗП.

Камери

Спершу ходили чутки про 200 Мп сенсор Sony розміром 1,1 дюйма для S26 Ultra, але Ice Universe заявив, що смартфон збереже той самий 200 Мп ISOCELL HP2 1/1,3 дюйма, що й у S25 Ultra.

Різниця у світлосилі. Нова оптика отримає діафрагму f/1.4 замість f/1.7 у попередника. Це дасть на 47% більше світла, що особливо важливо для нічних фото. У прототипах також тестували змінну діафрагму, яку востаннє Samsung застосовувала ще в Galaxy S9.

Інші камери: ультраширокий модуль 50 Мп, телефото модуль 12 Мп із 3х зумом і перископічний модуль 50 Мп. Є й інші витоки: другий телевик на 50 Мп із 3,5х зумом і перископ на 50 Мп із 8х збільшенням. Додадуться лазерний автофокус і новий ProVisual Engine.

Galaxy S26 Pro, імовірно, отримає 50 Мп головний сенсор із більшим розміром, а Edge — 50 Мп ультраширокий. Весь ряд оснащуватиметься ШІ-алгоритмами обробки зображення.

Нові батареї й швидша зарядка

Digital Chat Station стверджує: місткість батарей різнитиметься: 4300 мА·год у S26 Pro, 4200 мА·год у Edge та 5000 мА·год у Ultra. Може з’явитися стекова батарейна технологія та кремній-вуглецева версія, які підвищують щільність енергії без збільшення габаритів.

Ultra, за словами Ice Universe, отримає швидку зарядку потужністю 60 Вт. Це нарешті реакція Samsung на Xiaomi та OnePlus, які вже пропонують 80-120 Вт. Для порівняння: OnePlus 13 підтримує до 100 Вт, Xiaomi 15 Ultra — 90 Вт.

One UI та штучний інтелект

Смартфони працюватимуть під управлінням One UI 8.5 (на базі Android 16). Samsung планує інтегрувати кілька ШІ-асистентів, крім Google Gemini, створивши гнучку платформу для інтеграції. Ходять чутки, що компанія може співпрацювати з Perplexity AI для впровадження просунутих генеративних інструментів. Це означає ще більший акцент на ШІ-функціях у системі.

Дата виходу

Galaxy S26 представлять за традицією в лютому 2026 року, а в продаж смартфони надійдуть кількома тижнями пізніше. Хоча точних даних ще немає, очікується, що вартість залишиться близькою до серії Galaxy S25.

Джерело: 91mobiles