Samsung представила Exynos 2600 — перший у світі 2-нм чип для смартфонів

Вадим Карпусь

Samsung представила Exynos 2600 — перший у світі 2-нм чип для смартфонів
Samsung анонсувала Exynos 2600: 2 нм, 10 ядер, потужний ШІ і нова система охолодження

Samsung офіційно представила флагманський мобільний процесор Exynos 2600. Компанія повністю розкрила характеристики новинки, яка стала першим у світі чипом для смартфонів, виготовленим за 2-нм техпроцесом GAA на фабриках Samsung Foundry.

Exynos 2600 отримав 10-ядерний CPU на архітектурі Arm v9.3 і дебютує з новою технологією Heat Path Block (HPB), яка покликана покращити відведення тепла та стабільність продуктивності. Процесорна конфігурація складається з одного продуктивного ядра C1-Ultra з частотою 3,8 ГГц, трьох високопродуктивних ядер C1 Pro з частотою 3,25 ГГц і шести енергоефективних ядер C1 Pro з частотою 2,75 ГГц.

Samsung представила Exynos 2600 — перший у світі 2-нм чип для смартфонів

За даними Samsung, Exynos 2600 забезпечує до 39% вищу загальну продуктивність порівняно з Exynos 2500, а також кращу енергоефективність. Важливим апгрейдом став новий нейропроцесор: NPU демонструє приріст ШІ-продуктивності на 113% у порівнянні з попередником. Також чип отримав розширені можливості безпеки, зокрема віртуалізаційний захист і апаратно підтримувану гібридну постквантову криптографію.

За обробку графіки відповідає GPU Xclipse 960. Samsung заявляє про приріст продуктивності у трасуванні променів до 50% і вдвічі більшу обчислювальну потужність у порівнянні з Exynos 2500, що напряму вплине на ігровий досвід.

Samsung представила Exynos 2600 — перший у світі 2-нм чип для смартфонів

Підсистема обробки зображень також зазнала змін. ISP отримав ШІ-орієнтовану систему Visual Perception System (VPS), яка точніше розпізнає сцени й об’єкти. Чип підтримує камери з роздільною здатністю до 320 Мп і використовує глибоке навчання для зменшення шумів у відео, особливо під час зйомки за слабкого освітлення.

Технологія Heat Path Block використовує матеріал High-k EMC для ефективнішого розсіювання тепла, що дозволяє довше зберігати високу продуктивність під навантаженням або в іграх. Серед інших характеристик — підтримка оперативної пам’яті LPDDR5X, накопичувачів UFS 4.1 і дисплеїв 4K з частотою оновлення до 120 Гц.

Samsung представила Exynos 2600 — перший у світі 2-нм чип для смартфонів

Очікується, що Exynos 2600 з’явиться у смартфонах серії Galaxy S26, однак дані поки суперечливі. Одні джерела говорять про глобальне використання, інші — про обмеження лише корейським ринком. Остаточні плани Samsung підтвердить окремо.

До 20% кешбеку в «Привіт», оновлені умови на «Оплату частинами». Як у «ПриватБанку» проведуть головний розпродаж року
EPAM реалізувала масштабну цифрову трансформацію Держстату: від стратегії до нового порталу з ШІ

Джерело: gsmarena

