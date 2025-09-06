Перші зображення Samsung Galaxy S26 Edge та макети всієї лінійки наступних флагманів

Офіційні CAD-рендери Galaxy S26 Edge / androidheadlines

Хоча до офіційної презентації серії смартфонів Samsung Galaxy S26 залишаються ще кілька місяців, у мережі вже з’явилися нові зображення, які розкривають ключові особливості дизайну. Інсайдери пропонують нам як макети всіх трьох моделей лінійки S26, так і окремі CAD-рендери версії Galaxy S26 Edge.

Зліва направо зображені Galaxy S26 Pro, Galaxy S26 Edge та Galaxy S26 Ultra від інсайдера SonnyDickson. Найбільше виділяється Galaxy S26 Edge завдяки прямокутному блоку камер. Це суттєво відрізняє новинку від попередника S25 Edge, який мав простий виступ із двома модулями.

За чутками, саме такий дизайн може бути використаний і в майбутніх iPhone 17 Pro та 17 Pro Max. Тим часом S26 Pro та S26 Ultra, навпаки, збережуть підхід S25 Edge із трьома камерами, розташованими вертикально у компактнішому блоці.

Повноцінні CAD-рендери Galaxy S26 Edge дають чітке уявлення про майбутній смартфон. Відомо, що він одночасно стане наступником Galaxy S25 Edge і замінить модель Galaxy S25+, яка мала слабкі продажі й відтепер більше не випускатиметься.

Новинка буде тоншою за Galaxy S25 Edge і отримає вбудовані магніти для повної підтримки стандарту Qi2, подібно до iPhone та Google Pixel 10.

На рендерах показано, що смартфон має плаский дисплей із врізаною по центру фронтальною камерою. Рамки екрану дуже тонкі й однакові з усіх боків. Кнопка живлення розташована справа, вище — клавіші гучності. Корпус отримав пласку рамку з легким округленням граней і закругленими кутами для зручності.

ITC.ua у Telegram: нас читає навіть ChatGPT ПІДПИСАТИСЯ

На зворотному боці смартфона видно великий блок камер, що простягається майже на всю ширину корпусу. Усередині розташовано два модулі, вирівняні вертикально у верхньому лівому куті.

Виникає питання, чому блок такий масивний, якщо камер лише дві. Причина в тому, що корпус став тоншим: товщина Galaxy S26 Edge становитиме 5,5 мм у найтоншому місці й 10,8 мм з урахуванням виступу камер. Для порівняння, Galaxy S25 Edge був товщиною 5,8 мм.

Характеристики Samsung Galaxy S26 Edge

Як обіцяють попередні витоки, смартфон Samsung Galaxy S26 Edge збереже 6,7-дюймовий AMOLED-дисплей із частотою 120 Гц, аналогічний до моделей Galaxy S25+ та Galaxy S25 Edge. Інформація про роздільну здатність поки що невідома.

Всередині очікується чип Snapdragon 8 Elite 2 (Gen 5), який може вийти у спеціальній версії “for Galaxy” з підвищеними частотами. У деяких регіонах можливе використання процесорів Exynos, як це вже було у попередніх поколіннях.

Смартфон отримає 12 або 16 ГБ оперативної пам’яті, кілька варіантів сховища та збільшену батарею — з 3900 мА·год у S25 Edge до 4200 мА·год у S26 Edge, попри тонший корпус.

Головною новиною стане оновлена ультраширококутна камера на 50 МП замість 12 МП у S25 Edge та S25+. Імовірно, використається датчик формату 1/2,5 дюйма, як у Galaxy S25 Ultra. Даних про головний модуль поки що немає.

Очікується, що презентація серії Galaxy S26 відбудеться в лютому, як це було з Galaxy S25.

Джерело: androidheadlines, gsmarena