Новини Пристрої 06.09.2025 comment views icon

Перші зображення Samsung Galaxy S26 Edge та макети всієї лінійки наступних флагманів

author avatar

Вадим Карпусь

Автор новин

Перші зображення Samsung Galaxy S26 Edge та макети всієї лінійки наступних флагманів
Офіційні CAD-рендери Galaxy S26 Edge / androidheadlines

Хоча до офіційної презентації серії смартфонів Samsung Galaxy S26 залишаються ще кілька місяців, у мережі вже з’явилися нові зображення, які розкривають ключові особливості дизайну. Інсайдери пропонують нам як макети всіх трьох моделей лінійки S26, так і окремі CAD-рендери версії Galaxy S26 Edge.

Зліва направо зображені Galaxy S26 Pro, Galaxy S26 Edge та Galaxy S26 Ultra від інсайдера SonnyDickson. Найбільше виділяється Galaxy S26 Edge завдяки прямокутному блоку камер. Це суттєво відрізняє новинку від попередника S25 Edge, який мав простий виступ із двома модулями.

Перші зображення Samsung Galaxy S26 Edge та макети всієї лінійки наступних флагманів
Макети Galaxy S26 Pro, Galaxy S26 Edge та Galaxy S26 / Sonny Dickson

За чутками, саме такий дизайн може бути використаний і в майбутніх iPhone 17 Pro та 17 Pro Max. Тим часом S26 Pro та S26 Ultra, навпаки, збережуть підхід S25 Edge із трьома камерами, розташованими вертикально у компактнішому блоці.

Повноцінні CAD-рендери Galaxy S26 Edge дають чітке уявлення про майбутній смартфон. Відомо, що він одночасно стане наступником Galaxy S25 Edge і замінить модель Galaxy S25+, яка мала слабкі продажі й відтепер більше не випускатиметься.

Новинка буде тоншою за Galaxy S25 Edge і отримає вбудовані магніти для повної підтримки стандарту Qi2, подібно до iPhone та Google Pixel 10.

На рендерах показано, що смартфон має плаский дисплей із врізаною по центру фронтальною камерою. Рамки екрану дуже тонкі й однакові з усіх боків. Кнопка живлення розташована справа, вище — клавіші гучності. Корпус отримав пласку рамку з легким округленням граней і закругленими кутами для зручності.

На зворотному боці смартфона видно великий блок камер, що простягається майже на всю ширину корпусу. Усередині розташовано два модулі, вирівняні вертикально у верхньому лівому куті.

Виникає питання, чому блок такий масивний, якщо камер лише дві. Причина в тому, що корпус став тоншим: товщина Galaxy S26 Edge становитиме 5,5 мм у найтоншому місці й 10,8 мм з урахуванням виступу камер. Для порівняння, Galaxy S25 Edge був товщиною 5,8 мм.

Характеристики Samsung Galaxy S26 Edge

Як обіцяють попередні витоки, смартфон Samsung Galaxy S26 Edge збереже 6,7-дюймовий AMOLED-дисплей із частотою 120 Гц, аналогічний до моделей Galaxy S25+ та Galaxy S25 Edge. Інформація про роздільну здатність поки що невідома.

Всередині очікується чип Snapdragon 8 Elite 2 (Gen 5), який може вийти у спеціальній версії “for Galaxy” з підвищеними частотами. У деяких регіонах можливе використання процесорів Exynos, як це вже було у попередніх поколіннях.

Смартфон отримає 12 або 16 ГБ оперативної пам’яті, кілька варіантів сховища та збільшену батарею — з 3900 мА·год у S25 Edge до 4200 мА·год у S26 Edge, попри тонший корпус.

Спецпроєкти
Розумне землеробство в Україні: як українські фермери впроваджують цифрові технології
2 тис. ІТ-компаній і 100 тис. ІТ-фахівців серед клієнтів. Як цифрові продукти UKRSIBBANK спрощують життя айтівцям

Головною новиною стане оновлена ультраширококутна камера на 50 МП замість 12 МП у S25 Edge та S25+. Імовірно, використається датчик формату 1/2,5 дюйма, як у Galaxy S25 Ultra. Даних про головний модуль поки що немає.

Очікується, що презентація серії Galaxy S26 відбудеться в лютому, як це було з Galaxy S25.

Джерело: androidheadlines, gsmarena

Популярні новини

arrow left
arrow right
Світовий реліз OnePlus Nord 5 — виняткова селфі-камера та ШІ на базі Google Gemini від €449
Xiaomi представила Poco M7 Plus та M7 4G з 7000 мАг Si-C батареєю
Відео свіженького Apple iPhone 17 Pro Max, прямо з конвеєра
Забули як виглядає iPhone? Apple випадково прорекламувала Samsung Galaxy Flip7 на своїй офіційній сторінці
Samsung Galaxy Fold7 та Flip7 на понад $10 млн викрали у Лондоні
Модер перетворив Samsung Galaxy Flip на розсувний мінітелефон з фізичною клавіатурою
Samsung представила перший у світі телевізор Micro RGB
Nothing Phone (3) відзавтра Україні за ціною 40 тис. грн
Realme показала смартфони з батареєю 15 000 мАг та з трьома системами охолодження
Samsung оновлює лінійку — Galaxy S26 буде три, але без базової моделі
Представлений Motorola Edge 60 Neo: військовий захист, екран 3000 ніт, Dimensity 7400
Google офіційно показав Pixel 10 Pro — неофіційно з’явилося більше зображень лінійки
Samsung представила Galaxy Tab S10 Lite: "оновлений процесор", 600 ніт та 8000 мАг за €400
Google «засвітив» всю лінійку Pixel 10
Вийшов Redmi Note 15: OLED 120 Гц та Snapdragon 6 Gen 3 від $140
Нові OPPO Reno14 5G та FS 5G вже в Україні: від 25 тис. грн і подарунок у комплекті
Apple представить iPhone 17 у вівторок, 9 вересня
Google Pixel 10 Pro можуть знімати 12-бітне відео 4K RAW — як увімкнути приховану можливість
Samsung Galaxy S25 FE: повні характеристики "народного" флагмана до анонсу
Серце «Залізної людини»: Lenovo представила ефективний кулер для планшетів лише за $28
Вийшли Realme 15 і 15 Pro — IP69, 7000 мА•год та зарядка 80 Вт за ціною від $280
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати